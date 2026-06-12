Російську мову в Україні більше не захищатиме європейська Хартія

Президент України підписав закон, який виключив російську мову з переліку, до якого Україна застосовує положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Цю новину повідомив у фейсбуці спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

“Російську мову вилучено з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Хартії. Це справедливе й закономірне рішення. Мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот”, – написав Стефанчук.

Справа не тільки в тому, що російська мова – мова держави-агресора. Насправді ця мова в принципі не підпадає під дію Європейської хартії, сенс якої – у тому, щоб зберегти мови, що зникають, чого, безумовно, з російською не відбувається. В Україні мова сусіда опинилася під дією Хартії через неточний переклад цього документа (і, цілком імовірно, через політичну кон’юнктуру, що склалася на момент ухвалення закону).

Що саме переклали неправильно, пояснювало Міністерство культури України.

“У попередньому перекладі базовий термін Хартії “regional or minority languages” був переданий некоректно. Його переклали з російської, а не з англійської чи французької мов, які є оригінальними для Хартії. Через це слово “minority” тлумачили як “національна меншина”, хоча в оригіналі воно означає “чисельна меншість” тих, хто говорить мовою, а не етнічну групу”, – зазначили в міністерстві.

Коментуючи підписання закону Стефанчук написав: “Україна захищає державну мову, поважає мовне й культурне різноманіття та позбавляє російський імперський вплив привілеїв, якими він роками зловживав. Це рішення — про гідність, справедливість і мовну безпеку України”.