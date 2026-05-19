“Не бояться цього тесту”: іноземна мова стала хітом НМТ на Харківщині
На національному мультипредметному тесті абітурієнти обирають четвертий предмет самостійно. На Харківщині перевагу віддали іноземній мові — на відміну від Полтавщини та Сумщини, де найбільше обирали географію та біологію.
Про це розповів на брифінгу директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.
«Наші абітурієнти, можна зробити висновок, вважають себе добре підготовленими з іноземної мови. Вони не бояться цього тесту і вони готові на нього йти, безумовно розуміючи, що це їм дасть певні преференції, певні можливості при здобутті вищої освіти безпосередньо в тих університетах, які вони для себе обрали», — зазначив Сидоренко.
Загалом на НМТ відводиться чотири години чистої роботи. Перші дві години абітурієнти складають українську мову та математику, потім мають 20-хвилинну перерву, після якої виконують завдання з історії та обраного четвертого предмета.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, основна сесія НМТ стартує вже завтра, 20 травня. На Харківщині зареєструвалися 16 тисяч осіб — на 1,6 тисячі більше, ніж торік. В області працюватимуть 43 екзаменаційні центри у 16 населених пунктах. Усі вони розташовані в укриттях.
• Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 21:21;