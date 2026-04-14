Starlink в укриттях: як до проведення НМТ готуються на Харківщині
Понад 16 тисяч абітурієнтів очікують цього року на Харківщині, повідомили у ХОВА.
За словами Синєгубова, напередодні вступної кампанії-2026 для проведення НМТ та єдиних вступних іспитів уже підготовили 44 укриття в Харківській області. Наразі в тих укриттях працюють над забезпеченням автономністі: перевіряють генератори, стабільний інтернет і роботу терміналів Starlink.
Особливу увагу приділили порядку прийому, дистанційному тестуванню для вступників із ТОТ та організації творчих конкурсів.
«За попередніми підрахунками, цього року очікуємо понад 16 тисяч вступників — це на 1600 більше, ніж торік», – зазначив очільник ХОВА.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: абитуриенты, нмт, поступающие, укриття, хова, экзамен;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 19:30;