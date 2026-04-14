Starlink в укриттях: як до проведення НМТ готуються на Харківщині

Суспільство 19:30   14.04.2026
Понад 16 тисяч абітурієнтів очікують цього року на Харківщині, повідомили у ХОВА.

За словами Синєгубова, напередодні вступної кампанії-2026 для проведення НМТ та єдиних вступних іспитів уже підготовили 44 укриття в Харківській області. Наразі в тих укриттях працюють над забезпеченням автономністі: перевіряють генератори, стабільний інтернет і роботу терміналів Starlink.

Особливу увагу приділили порядку прийому, дистанційному тестуванню для вступників із ТОТ та організації творчих конкурсів.

«За попередніми підрахунками, цього року очікуємо понад 16 тисяч вступників — це на 1600 більше, ніж торік», – зазначив очільник ХОВА.

Читайте також: Удар по греблі в Печенігах: момент «прильоту», у якому стані споруда (відео)

14.04.2026, 19:30
Літнього чоловіка збили у ДТП у центрі Харкова: деталі
Літнього чоловіка збили у ДТП у центрі Харкова: деталі
14.04.2026, 18:58
Більшість мостів Харкова — у передаварійному стані: що з ними робити (відео)
Більшість мостів Харкова — у передаварійному стані: що з ними робити (відео)
14.04.2026, 18:37
Новини Харкова – головне 14 квітня: вибухи, дефіцит крові, удар по греблі
Новини Харкова – головне 14 квітня: вибухи, дефіцит крові, удар по греблі
14.04.2026, 18:20
Удар по греблі в Печенігах: момент «прильоту», у якому стані споруда (відео)
Удар по греблі в Печенігах: момент «прильоту», у якому стані споруда (відео)
14.04.2026, 15:27
Негода валила дерева і ламала гілки: наслідки сильного вітру в Харкові (фото)
Негода валила дерева і ламала гілки: наслідки сильного вітру в Харкові (фото)
14.04.2026, 17:43

Новини за темою:

24.04.2025
Важко обрати Харків для навчання – на яку кількість абітурієнтів чекають у ХНУ
18.05.2024
НМТ у Харкові майбутні абітурієнти здають під землею – Терехов
12.05.2023
30 тимчасових екзаменаційних центрів для НМТ планують відкрити на Харківщині
14.04.2023
Понад 6 тисяч абітурієнтів Харківщини зареєструвалися на НМТ – ХОВА


Якщо вам цікава новина: «Starlink в укриттях: як до проведення НМТ готуються на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 16 тисяч абітурієнтів очікують цього року на Харківщині, повідомили у ХОВА.".