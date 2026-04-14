Starlink в укриттях: як до проведення НМТ готуються на Харківщині

Понад 16 тисяч абітурієнтів очікують цього року на Харківщині, повідомили у ХОВА.

За словами Синєгубова, напередодні вступної кампанії-2026 для проведення НМТ та єдиних вступних іспитів уже підготовили 44 укриття в Харківській області. Наразі в тих укриттях працюють над забезпеченням автономністі: перевіряють генератори, стабільний інтернет і роботу терміналів Starlink.

Особливу увагу приділили порядку прийому, дистанційному тестуванню для вступників із ТОТ та організації творчих конкурсів.

«За попередніми підрахунками, цього року очікуємо понад 16 тисяч вступників — це на 1600 більше, ніж торік», – зазначив очільник ХОВА.