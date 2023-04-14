Понад 6 тисяч абітурієнтів Харківщини зареєструвалися на НМТ – ХОВА
За 11 днів з початку реєстрації на проходження національного мультипредметного тесту на Харківщині документи подали 8527 потенційних учасників. Підтвердження отримали 6123 абітурієнтів.
Повідомлення про успішну реєстрацію на НМТ 2023 року вже надійшло понад 5 тис випускникам цього року та 517 випускникам минулих років. Про це повідомили в ХОВА.
«Обираючи предмет додаткового блоку, вступники надають перевагу історії України. Наразі таких вже – 3108 осіб. Також більшість обирає англійську мову – 2000 вступників», – розповіли в ХОВА.
Реєстрація на НМТ розпочалася 3 квітня та триватиме до 3 травня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
На базі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна та Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова створені пункти реєстрації.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 12:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За 11 днів з початку реєстрації на проходження національного мультипредметного тесту на Харківщині документи подали 8527 потенційних учасників. Підтвердження отримали 6123 абітурієнти.".