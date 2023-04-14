Понад 6 тисяч абітурієнтів Харківщини зареєструвалися на НМТ – ХОВА

За 11 днів з початку реєстрації на проходження національного мультипредметного тесту на Харківщині документи подали 8527 потенційних учасників. Підтвердження отримали 6123 абітурієнтів.

Повідомлення про успішну реєстрацію на НМТ 2023 року вже надійшло понад 5 тис випускникам цього року та 517 випускникам минулих років. Про це повідомили в ХОВА.

«Обираючи предмет додаткового блоку, вступники надають перевагу історії України. Наразі таких вже – 3108 осіб. Також більшість обирає англійську мову – 2000 вступників», – розповіли в ХОВА.

Реєстрація на НМТ розпочалася 3 квітня та триватиме до 3 травня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

На базі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна та Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова створені пункти реєстрації.