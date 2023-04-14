Более 6 тысяч абитуриентов Харьковщины зарегистрировались на НМТ – ХОВА
За 11 дней с начала регистрации на прохождение национального мультипредметного теста на Харьковщине документы подали 8527 потенциальных участников. Подтверждение получили 6123 абитуриента.
Уведомление об успешной регистрации на НМТ уже поступило более 5 тыс выпускникам в этом году и 517 выпускникам прошлых лет. Об этом сообщили в ХОВА.
«Выбирая предмет дополнительного блока, поступающие предпочитают историю Украины. Пока таких уже – 3108 человек. Также большинство выбирает английский язык – 2000 поступающих», – рассказали в ХОВА.
Регистрация на НМТ началась 3 апреля и продлится до 3 мая на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
На базе Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина и Харьковского национального университета городского хозяйства им. О. М. Бекетова созданы пункты регистрации.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За 11 дней с начала регистрации на прохождение национального мультипредметного теста на Харьковщине документы подали 8527 потенциальных участников. Подтверждение получили 6123 абитуриента.".