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Более 6 тысяч абитуриентов Харьковщины зарегистрировались на НМТ – ХОВА

Общество 12:42   14.04.2023
Виктория Яковенко
Более 6 тысяч абитуриентов Харьковщины зарегистрировались на НМТ – ХОВА Фото: ХОВА

За 11 дней с начала регистрации на прохождение национального мультипредметного теста на Харьковщине документы подали 8527 потенциальных участников. Подтверждение получили 6123 абитуриента.

Уведомление об успешной регистрации на НМТ уже поступило более 5 тыс выпускникам в этом году и 517 выпускникам прошлых лет. Об этом сообщили в ХОВА.

«Выбирая предмет дополнительного блока, поступающие предпочитают историю Украины. Пока таких уже – 3108 человек. Также большинство выбирает английский язык – 2000 поступающих», – рассказали в ХОВА.

Регистрация на НМТ началась 3 апреля и продлится до 3 мая на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

На базе Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина и Харьковского национального университета городского хозяйства им. О. М. Бекетова созданы пункты регистрации.

Читайте также: На Харьковщине планируют создать временные центры для проведения НМТ — ХОВА

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 12:42;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За 11 дней с начала регистрации на прохождение национального мультипредметного теста на Харьковщине документы подали 8527 потенциальных участников. Подтверждение получили 6123 абитуриента.".