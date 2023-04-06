На Харьковщине планируют создать временные центры для проведения НМТ — ХОВА

На Харьковщине началась подготовка к проведению национального мультипредметного теста.

В этом году в области ожидают более 20 тысяч выпускников. Они — потенциальные участники НМТ. Более половины этих учеников сейчас находятся на территории Харьковской области, сообщили во время брифинга директор департамента науки и образования ХОВА Алексей Литвинов и директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

В ХОВА отметили, что сейчас в области планируют создать временные экзаменационные центры.

«Предложения будут вынесены на рассмотрение начальнику Харьковской ОВА Олегу Синегубову и он примет решение – в каких населенных пунктах будет проводиться тестирование. Например, почти год администрация обеспечивала учебные заведения, в которых может происходить тестирование, электрогенераторами, горючим и Starlink. Это нужно, чтобы с честью пройти эту кампанию», – рассказал Алексей Литвинов.

Александр Сидоренко отметил, что в отличие от прошлого года обязательными в написании НМТ будет три предмета, вместо четырех. Украинский язык и математика обязательны для всех абитуриентов, а третий предмет участник выбирает самостоятельно.

«После первых дней регистрации на НМТ безальтернативный лидер по количеству выбранных тестирований — история Украины. Еще одним отличием в этом году является продолжительность теста – на его проведение отводится 180 минут вместо 120. Предполагается, что распределение времени на каждый предмет будет составлять один час, но каждый участник сможет самостоятельно распределить время на тестировании», – отметил Александр Сидоренко.

Кроме этого, НМТ можно будет сдать за границей. Сейчас уже более 20 стран подтвердили проведение основной сессии.

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