На Харківщині планують створити тимчасові центри для проведення НМТ – ХОВА

На Харківщині розпочалася підготовка до проведення національного мультипредметного тесту.

Цього року в області очікують понад 20 тисяч випускників. Вони – потенційні учасники НМТ. Понад половина з цих учнів наразі перебувають на території Харківської області, повідомили під час брифінгу директор департаменту науки та освіти ХОВА Олексій Литвинов та директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

У ХОВА зазначили, що наразі в області напрацьовують мережу тимчасових екзаменаційних центрів.

«Пропозиції будуть винесені на розгляд начальнику Харківської ОВА Олегу Синєгубову і він ухвалить рішення – в яких населених пунктах буде проводитися тестування. Наприклад, майже рік адміністрація забезпечувала заклади освіти, в яких може відбуватися тестування, електрогенераторами, пальним і Starlink. Це потрібно, аби з честю пройти цю кампанію», – розповів Олексій Литвинов.

Олександр Сидоренко зазначив, що на відміну від минулого року обов’язковими у написанні НМТ буде три предмети, замість чотирьох. Українська мова та математика є обов’язковими для всіх абітурієнтів, а третій предмет учасник обирає самостійно.

“Після перших днів реєстрації на НМТ безальтернативним лідером за кількістю обраних тестувань є історія України. Ще однією відмінністю цьогоріч є тривалість тесту – на його проведення відводиться 180 хвилин замість 120. Передбачається, що розподіл часу на кожен предмет становитиме одну годину, але кожен учасник зможе самостійно розподілити час на тестуванні», – наголосив Олександр Сидоренко.

Окрім цього, НМТ можна буде здати за кордоном. Наразі вже понад 20 країн підтвердили проведення основної сесії.

Читайте також: У Харкові пропонують розміщувати фото та імена героїв на бігбордах