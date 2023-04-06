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На Харківщині планують створити тимчасові центри для проведення НМТ – ХОВА

Суспільство 15:06   06.04.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині планують створити тимчасові центри для проведення НМТ – ХОВА Фото: ХОВА

На Харківщині розпочалася підготовка до проведення національного мультипредметного тесту.

Цього року в області очікують понад 20 тисяч випускників. Вони – потенційні учасники НМТ. Понад половина з цих учнів наразі перебувають на території Харківської області, повідомили під час брифінгу директор департаменту науки та освіти ХОВА Олексій Литвинов та директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

У ХОВА зазначили, що наразі в області напрацьовують мережу тимчасових екзаменаційних центрів.

«Пропозиції будуть винесені на розгляд начальнику Харківської ОВА Олегу Синєгубову і він ухвалить рішення – в яких населених пунктах буде проводитися тестування. Наприклад, майже рік адміністрація забезпечувала заклади освіти, в яких може відбуватися тестування, електрогенераторами, пальним і Starlink. Це потрібно, аби з честю пройти цю кампанію», – розповів Олексій Литвинов.

Олександр Сидоренко зазначив, що на відміну від минулого року обов’язковими у написанні НМТ буде три предмети, замість чотирьох. Українська мова та математика є обов’язковими для всіх абітурієнтів, а третій предмет учасник обирає самостійно.

“Після перших днів реєстрації на НМТ безальтернативним лідером за кількістю обраних тестувань є історія України. Ще однією відмінністю цьогоріч є тривалість тесту – на його проведення відводиться 180 хвилин замість 120. Передбачається, що розподіл часу на кожен предмет становитиме одну годину, але кожен учасник зможе самостійно розподілити час на тестуванні», – наголосив Олександр Сидоренко.

Окрім цього, НМТ можна буде здати за кордоном. Наразі вже понад 20 країн підтвердили проведення основної сесії.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 15:06;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині розпочалася підготовка до проведення національного мультипредметного тесту.".