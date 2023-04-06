На Харківщині планують створити тимчасові центри для проведення НМТ – ХОВА
На Харківщині розпочалася підготовка до проведення національного мультипредметного тесту.
Цього року в області очікують понад 20 тисяч випускників. Вони – потенційні учасники НМТ. Понад половина з цих учнів наразі перебувають на території Харківської області, повідомили під час брифінгу директор департаменту науки та освіти ХОВА Олексій Литвинов та директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.
У ХОВА зазначили, що наразі в області напрацьовують мережу тимчасових екзаменаційних центрів.
«Пропозиції будуть винесені на розгляд начальнику Харківської ОВА Олегу Синєгубову і він ухвалить рішення – в яких населених пунктах буде проводитися тестування. Наприклад, майже рік адміністрація забезпечувала заклади освіти, в яких може відбуватися тестування, електрогенераторами, пальним і Starlink. Це потрібно, аби з честю пройти цю кампанію», – розповів Олексій Литвинов.
Олександр Сидоренко зазначив, що на відміну від минулого року обов’язковими у написанні НМТ буде три предмети, замість чотирьох. Українська мова та математика є обов’язковими для всіх абітурієнтів, а третій предмет учасник обирає самостійно.
“Після перших днів реєстрації на НМТ безальтернативним лідером за кількістю обраних тестувань є історія України. Ще однією відмінністю цьогоріч є тривалість тесту – на його проведення відводиться 180 хвилин замість 120. Передбачається, що розподіл часу на кожен предмет становитиме одну годину, але кожен учасник зможе самостійно розподілити час на тестуванні», – наголосив Олександр Сидоренко.
Окрім цього, НМТ можна буде здати за кордоном. Наразі вже понад 20 країн підтвердили проведення основної сесії.
Читайте також: У Харкові пропонують розміщувати фото та імена героїв на бігбордах
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині планують створити тимчасові центри для проведення НМТ – ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 15:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині розпочалася підготовка до проведення національного мультипредметного тесту.".