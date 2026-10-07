Новини Харкова — головне 7 жовтня: як минула ніч, бої в регіоні

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:41

ГШ «привітав» Путіна із Днем народження, нагадавши про втрати РФ

Вранці 7 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби РФ атакувала на Харківщині 12 разів. Також у відомстві підбили проміжні підсумки втрат російської армії – спеціально до Дня народження російського диктатора Володимира Путіна.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 11 разів біля Волохівки, Стариці, Ізбицького, Захарівки, Малої Вовчої та Варварівки. На Куп’янському – зафіксували лише один бій у районі Ківшарівки.

“Розв’язавши найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, російський диктатор з кожним новим роком підводить свою країну ближче до прірви, а себе – до звалища історії”, – додали у відомстві.

07:15

Що летіло вночі на регіон

Загрозу балістики оголосили Повітряні сили ЗСУ о 03:12 – перші цілі полетіли на Київ.

Вже за кілька хвилин ракети були над Харківщиною – вони летіли на захід України. Також балістику фіксували над Запорізькою та Полтавською областями, а на Донецьку – росіяни випустили КАБи. Близько 04:00 українські захисники повідомили про зліт ще шести Ту-95 з аеродрому “Оленегірськ”.

Ближче до 05:00 над Україною вже літали крилаті ракети. Після чого деякий час різні міста почали атакувати БпЛА. Нова партія ракет з’явилася над країною після 06:00. Інформації про “прильоти” у Харкові не було.