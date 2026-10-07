Live
  • Ср 07.10.2026
  • Харків  +10°С
  • USD 44.95
  • EUR 50.64

Новини Харкова — головне 7 жовтня: як минула ніч, бої в регіоні

Події 08:41   07.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 7 жовтня: як минула ніч, бої в регіоні

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:41

ГШ «привітав» Путіна із Днем народження, нагадавши про втрати РФ

Вранці 7 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби РФ атакувала на Харківщині 12 разів. Також у відомстві підбили проміжні підсумки втрат російської армії – спеціально до Дня народження російського диктатора Володимира Путіна.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 11 разів біля Волохівки, Стариці, Ізбицького, Захарівки, Малої Вовчої та Варварівки. На Куп’янському – зафіксували лише один бій у районі Ківшарівки.

“Розв’язавши найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, російський диктатор з кожним новим роком підводить свою країну ближче до прірви, а себе – до звалища історії”, – додали у відомстві.

07:15

Що летіло вночі на регіон

Загрозу балістики оголосили Повітряні сили ЗСУ о 03:12 – перші цілі полетіли на Київ.

Вже за кілька хвилин ракети були над Харківщиною – вони летіли на захід України. Також балістику фіксували над Запорізькою та Полтавською областями, а на Донецьку – росіяни випустили КАБи. Близько 04:00 українські захисники повідомили про зліт ще шести Ту-95 з аеродрому “Оленегірськ”.

Ближче до 05:00 над Україною вже літали крилаті ракети. Після чого деякий час різні міста почали атакувати БпЛА. Нова партія ракет з’явилася над країною після 06:00. Інформації про “прильоти” у Харкові не було.

Читайте також: Сьогодні 7 жовтня 2026 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Двоє людей постраждали через удари по Харківщині
Двоє людей постраждали через удари по Харківщині
07.10.2026, 08:43
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
07.10.2023, 06:00
Сьогодні 7 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 жовтня 2026: яке свято та день в історії
07.10.2026, 06:00
Новини Харкова — головне 7 жовтня: як минула ніч, бої в регіоні
Новини Харкова — головне 7 жовтня: як минула ніч, бої в регіоні
07.10.2026, 08:41
Масований обстріл України: РФ била по багатоповерхівках, у Києві є загиблі
Масований обстріл України: РФ била по багатоповерхівках, у Києві є загиблі
07.10.2026, 07:51
«Кінець світла» у Харкові та загроза масованого удару – підсумки 6 жовтня
«Кінець світла» у Харкові та загроза масованого удару – підсумки 6 жовтня
06.10.2026, 23:08

Новини за темою:

07.10.2026
Двоє людей постраждали через удари по Харківщині
07.10.2026
ГШ «привітав» Путіна із Днем народження, нагадавши про втрати РФ
06.10.2026
«Кінець світла» у Харкові та загроза масованого удару – підсумки 6 жовтня
06.10.2026
7 жовтня на пів дня перекриють для транспорту одну з вулиць у Харкові
06.10.2026
Як у Харкові зможуть обрати секретаря міськради і виявити депутатів-втікачів


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 7 жовтня: як минула ніч, бої в регіоні», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 08:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".