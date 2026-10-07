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Новости Харькова — главное 7 октября: как прошла ночь, бои в регионе

Общество 08:41   07.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 7 октября: как прошла ночь, бои в регионе

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:41

«Подводит себя к свалке истории»: ГШ «поздравил» Путина, напомнив о потерях РФ

Утром 7 октября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток РФ атаковала на Харьковщине 12 раз. Также в ведомстве подвели промежуточные итоги потерь российской армии – специально ко Дню рождения российского диктатора Владимира Путина.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 11 раз около Волоховки, Старицы, Избицкого, Захаровки, Малой Волчьей и Варваровки. На Купянском – зафиксировали только один бой в районе Ковшаровки.

«Развязав величайшую войну на континенте со времен Второй мировой, российский диктатор с каждым новым годом подводит свою страну ближе к пропасти, а к себе — к свалке истории», – добавили в ведомстве.

07:15

Что летело ночью на регион

Угрозу баллистики объявили Воздушные силы ВСУ в 03:12 – первые цели полетели на Киев.

Уже через несколько минут ракеты были и над Харьковщиной – они летели на запад Украины. Также баллистику фиксировали над Запорожской и Полтавской областями, а на Донецкую – россияне выпустили КАБы. Около 04:00 украинские защитники сообщили о взлете еще шести Ту-95 с аэродрома «Оленегорск».

Ближе к 05:00 над Украиной летали уже крылатые ракеты. После чего некоторое время разные города начали атаковать БпЛА. Новая партия ракет появилась над страной после 06:00. Информации о «прилетах» в Харькове не было.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2026 в 08:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".