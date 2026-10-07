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Ракет в 4,5 раза больше, FPV – на 119%: чем РФ атакует Харьковщину

Общество 13:25   07.10.2026
Виктория Яковенко
Ракет в 4,5 раза больше, FPV – на 119%: чем РФ атакует Харьковщину Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

Обстрелы Харьковщины по сравнению с прошлым годом увеличились на 47,8%, констатировал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільного».

«Ракеты враг применяет, за аналогичный период с прошлым годом, в 4,5 раза больше. Враг увеличил интенсивность использования КАБов, оно выросло на 45%, мы видим на 119% рост использования FPV-дронов на оптоволокне, а также другой номенклатуры вооружения. Несколько меньше враг начал использовать ударные дроны, такие как «Герань-2», которыми он в прошлом году терроризировал всю Харьковщину», — рассказал Токарь.

Он добавил, что эти «герани» сейчас в основном атакуют населенные пункты, приближенные к линии боестолкновения. А реактивные БпЛА сейчас ориентированы на другие города Украины.

«Видим, что FPV-дроны враг всегда использует как для прифронтовых населенных пунктов, так и по городу. Фиксируем случаи, когда враг в северной части города с помощью дронов на оптоволокне пытается поразить как гражданские транспортные средства, так и людей. И устраивает очевидное «сафари», – отметил Токарь.

Кроме этого, оккупанты стали чаще использовать малогабаритную ракету S8000 «Бандероль».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2026 в 13:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстрелы Харьковщины по сравнению с прошлым годом увеличились на 47,8%, констатировал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільного».".