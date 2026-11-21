Все дистанционные обследования разрушенных домов Харьковщины проводят во время глобальной аэроразведки, рассказал МГ «Объектив» заместитель командира батальона беспилотных систем 420 ОПБпС ASTUR Салах, позывной «Гора».

Действительно, время от времени поступают просьбы зафиксировать разрушения или степень повреждения домов, расположенных на линии боевого соприкосновения, говорит «Гора».

«Но это все происходит именно в рамках глобальной разведки. Наши аэроразведчики постоянно просматривают все населенные пункты, которые находятся в наших полосах ответственности, на предмет вражеского присутствия. И на предмет местных жителей, если их можно, скажем так, вывести с помощью того же самого «Мавика». И наши экипажи сбрасывали там, где находили местных, посылки с продуктами, потому что не все они могут выйти, к сожалению. Потому что россиянам все равно, гражданский это или военный, они видят движение – и начинают туда «гасить», — рассказал заместитель командира батальона беспилотных систем 420 ОПБпС ASTUR.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, можно ли отследить и сбить обновленную «бесшумную» «Герань» и будут ли бить россияне по Харькову новыми ракетами «Филин». А также, чем можно противостоять российским «бандеролям».