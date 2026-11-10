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Более 6100 квартир и домов купили харьковчане по программе «єВідновлення»

Общество 21:56   10.11.2026
Оксана Якушко
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Более 6100 квартир и домов купили харьковчане по программе «єВідновлення»

В рамках программы «єВідновлення» жители Харьковщины приобрели более 6100 объектов недвижимости с использованием жилищных сертификатов, сообщила ХОВА.

13 056 жилищных сертификатов за уничтоженное имущество на общую сумму более 17,5 миллиарда гривен сформировали профильные комиссии на Харьковщине.

«Получатели компенсаций с использованием 8515 жилых сертификатов приобрели более 6100 объектов недвижимости: 5116 квартир и 986 частных домов», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Подавляющее большинство получателей компенсации купили жилье в Харькове, а также в Изюмской, Балаклейской, Чугуевской и Дергачевской территориальных громадах. Часть жителей области приобрела жилье в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях Украины.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 21:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках программы «єВідновлення» жители Харьковщины приобрели более 6100 объектов недвижимости с использованием жилищных сертификатов, сообщила ХОВА.".