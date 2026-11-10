Более 6100 квартир и домов купили харьковчане по программе «єВідновлення»
В рамках программы «єВідновлення» жители Харьковщины приобрели более 6100 объектов недвижимости с использованием жилищных сертификатов, сообщила ХОВА.
13 056 жилищных сертификатов за уничтоженное имущество на общую сумму более 17,5 миллиарда гривен сформировали профильные комиссии на Харьковщине.
«Получатели компенсаций с использованием 8515 жилых сертификатов приобрели более 6100 объектов недвижимости: 5116 квартир и 986 частных домов», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Подавляющее большинство получателей компенсации купили жилье в Харькове, а также в Изюмской, Балаклейской, Чугуевской и Дергачевской территориальных громадах. Часть жителей области приобрела жилье в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях Украины.