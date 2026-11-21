Россияне атаковали Печенежскую дамбу на Харьковщине, движение перекрыто
Движение по Печенежской дамбе временно перекрыто, сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
«21 ноября 2026 года около 1 часа ночи в результате ракетного удара РФ поврежден участок автомобильной дороги государственного значения Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук в районе км 24+335 (Печенежская дамба). На данный момент проезд по Печенежской дамбе невозможен», — рассказали в Службе восстановления.
Для водителей организовали объезд по маршруту: Чугуев — Коробочкино — Лебяжье — Базалиевка — Приморское.
Дорожники просят учитывать эту информацию при планировании поездок.