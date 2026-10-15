«Один из ключевых маршрутов»: возле Валок завершают ремонт трассы М-03 (фото)

Вблизи Валок идет текущий ремонт трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Из-за интенсивного движения на дороге образовалась колейность. Дорожники говорят: работы здесь – уже на завершающем этапе.

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области подчеркнули: М-03 — один из ключевых маршрутов, соединяющий Харьковщину с другими регионами Украины. По этой дороге перевозят грузы, обеспечивают потребности военных и эвакуируют население. От должного состояния зависит бесперебойная логистика и устойчивость транспортной сети области.

«Дорожники уже отфрезеровали поврежденное покрытие, заменили основание на щебеночно-песчаную смесь, обработанную цементом, и устроили нижний слой асфальтобетона. Сейчас готовятся к укладке верхнего слоя из щебеночно-мастикового асфальтобетона. Работы выходят на завершающий этап в рамках имеющегося финансирования», – говорится в сообщении.

Напомним, в районе Берестина ремонтировали автодорогу М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр. Работы планировали окончить до конца сентября.