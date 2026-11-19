Трассы, которые соединяют Богодуховщину с Сумской областью, Харьковом и севером Харьковщины, уже накрыты антидроновыми сетками, рассказал МГ «Объектив» Евгений Шаповал, начальник Богодуховской районной государственной администрации.

Через территорию Богодуховской городской и частично Краснокутской поселковой громад проходит автодорога государственного значения Р-46 Харьков – Сумы, которую с августа по октябрь текущего года накрыли антидроновыми сетками.

Это участок от границы с Солоницевской громадой, г. Богодухов до границы с Ахтырским районом протяженностью 58 км.

«Из Харькова в Богодухов часть дороги закрыта: если ехать со стороны Харькова, то за Ольшанами (Ольшаны — это Солоницевская громада), где-то через 3 километра начинается антидроновый коридор. И он тянется до Богодухова, в самом Богодухове и есть дальше в сторону Сумской области. И сделан качественно, надо отдать должное службам. Этот вопрос отработан, в том числе и с помощью районной администрации», — отметил Евгений Шаповал.

В Золочевской громаде антидроновые сетки уже установлены вдоль автодороги Дергачи – Золочев от границы Дергачевской громады, через Золочев, и вдоль автодороги Золочев – Максимовка до села Фартушное.

Ранее «Объектив» сообщал, как под постоянной угрозой FPV проходят обследования разрушенного и уничтоженного жилья в многострадальной Золочевской громаде. Также стало известно, почему на Богодуховщине не строят подземные укрытия. Кроме того, 73 первичных модульных укрытия установят в Богодуховском районе.