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Обследования под ударами FPV: как Золочевщина компенсирует уничтоженное жилье

Общество 17:39   10.11.2026
Оксана Якушко
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Обследования под ударами FPV: как Золочевщина компенсирует уничтоженное жилье Фото: Олег Синегубов

Как работают в многострадальной Золочевской громаде комиссии, обследующие уничтоженное и поврежденное жилье, МГ «Объектив» рассказал начальник Богодуховской районной государственной администрации Евгений Шаповал.

Ситуация с безопасностью в Золочевской громаде, и в частности в поселке, чрезвычайно сложная, отметил Шаповал, посетивший ее на прошлой неделе.

«То, что я там увидел с точки зрения интенсивности прилетов, ударов и состояния инфраструктуры, действительно производит очень негативное впечатление. Очень много всего разбито. Дорога от Дергачей до Золочева сверхсложная. Мы двигались со средней скоростью, наверное, 170 км/час, потому что у вражеских FPV-дронов к этой трассе «особое» отношение», — поделился впечатлениями начальник Богодуховской РГА.

В громаде работают комиссии, созданные для предоставления компенсации за поврежденные объекты недвижимого имущества и предоставления компенсации за уничтоженное жилье. По словам Шаповала, действуют два формата обследования: комиссионный и дистанционный.

«Раньше комиссионный формат обследования имущества работал везде, но сейчас такое обследование разрушенных или поврежденных домов доступно только в определенной части самого поселка Золочев и части громады, которая находится дальше от границы», — отметил Шаповал.

Дистанционное обследование тоже проводят, но не так быстро, как хотелось бы.

«Привлекают военных для предоставления фото- и видеоматериалов. Работа идет, но есть определенные законодательные ограничения: в постановлении Кабмина записано, что всю информацию о состоянии разрушенных и поврежденных зданий могут предоставлять подразделения Вооруженных сил Украины. И там не указана Государственная пограничная служба. В том же Золочеве очень большой процент пограничников, с которыми можно все эти вопросы решать официально. Но постановлением не предусмотрено, что Государственная пограничная служба может официально предоставлять фото- и видеоматериалы о разрушенном имуществе на территории, за которую она отвечает. Но начальник поселковой военной администрации Виктор Коваленко пытается решить этот вопрос. Соответствующие запросы, которые упростили бы работу комиссии, уже направили», — рассказал «Объективу» Евгений Шаповал.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 17:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как работают в многострадальной Золочевской громаде комиссии, обследующие уничтоженное и поврежденное жилье, МГ «Объектив» рассказал начальник Богодуховской РГА Евгений Шаповал.".