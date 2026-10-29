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єВідновлення: сколько жителей Харьковщины уже получили деньги на ремонт жилья

Официально 15:37   29.10.2026
Виктория Яковенко
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єВідновлення: сколько жителей Харьковщины уже получили деньги на ремонт жилья Фото: roboflow.com

В рамках программы «єВідновлення» уже 49851 заявитель получил денежную помощь на ремонт жилья, поврежденного в результате обстрелов РФ. Общая сумма выплат составляет более 5 млрд грн, сообщили в ХОВА.

«Еще 3084 заявителям согласована компенсация и переданы средства на выплату на общую сумму 245,1 млн грн», — добавили в ОВА.

Всего с начала реализации государственной программы жители Харьковской области подали 78496 заявлений на получение компенсации для ремонта поврежденного жилья. Через приложение и портал Дія поступило 261 40 информационных сообщений о поврежденном имуществе.

Кроме этого, уже сформировали 13056 жилищных сертификатов за уничтоженное имущество на общую сумму почти 17,5 млрд грн, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Владельцы жилищных сертификатов уже приобрели 6102 объекта недвижимости в регионе, в том числе 5116 квартир и 986 частных домов. Общая стоимость приобретенного жилья превышает 12 млрд грн, из которых более 10 млрд уплачено за счет жилищных сертификатов.

«В целом уже использовано 8515 жилищных сертификатов, выданных за уничтоженное имущество на Харьковщине. Большинство получателей приобрело жилье в областном центре, Изюмской, Балаклейской, Чугуевской и Дергачевской громадах. Часть жителей Харьковской области воспользовалась сертификатами для приобретения имущества в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях Украины», — уточнили в ОВА.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 15:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках программы «єВідновлення» уже 49851 заявитель получил денежную помощь на ремонт жилья, поврежденного в результате обстрелов РФ. ".