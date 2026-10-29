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єВідновлення: скільки жителів Харківщини вже отримали гроші на ремонт житла

Офіційно 15:37   29.10.2026
Вікторія Яковенко
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єВідновлення: скільки жителів Харківщини вже отримали гроші на ремонт житла

У межах програми “єВідновлення” вже 49851 заявник отримав грошову допомогу на ремонт житла, пошкодженого внаслідок обстрілів РФ. Загальна сума виплат становить понад 5 млрд грн, повідомили в ХОВА.

“Ще 3084 заявникам погоджено компенсацію та передано кошти на виплату на загальну суму 245,1 млн грн”, – додали в ОВА.

Загалом від початку реалізації державної програми мешканці Харківської області подали 78496 заяв на отримання компенсації для ремонту пошкодженого житла. Через застосунок і портал Дія надійшло 261 40 інформаційних повідомлень про пошкоджене майно.

Крім цього, вже сформували 13056 житлових сертифікатів за знищене майно на загальну суму майже 17,5 млрд грн, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Власники житлових сертифікатів уже придбали 6102 об’єкти нерухомості в регіоні, зокрема 5116 квартир та 986 приватних будинків. Загальна вартість придбаного житла перевищує 12 млрд грн, з яких понад 10 млрд сплачено коштом житлових сертифікатів.

«Загалом уже використано 8 515 житлових сертифікатів, виданих за знищене майно на Харківщині. Переважна більшість отримувачів придбала житло в обласному центрі, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській громадах. Частина жителів Харківщини скористалася сертифікатами для придбання майна у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України», – уточнили в ОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2026 в 15:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах програми “єВідновлення” вже 49851 заявник отримав грошову допомогу на ремонт житла, пошкодженого внаслідок обстрілів РФ.".