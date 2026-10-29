Полонений окупант евакуював тіло загиблого українського воїна на Харківщині 📹

У жовтні на околицях Вовчанська бійці батальйону «Воля» 57-ї бригади провели операцію, під час якої взяли російського військового в полон за допомогою дрона з гучномовцем. За голосовими вказівками БпЛА, окупант вивіз загиблого українського захисника на саморобних ношах-тачці. Бійці кажуть, що це унікальна операція.

Захисники кажуть: вдалося взяти в полон одного окупанта за допомогою гучномовця. Проте згодом виявилось, що росіянин на позиції був не один.

«На наступний день, приблизно в цьому ж місці, ми помітили другого противника. Також він, помітивши, що його спалили, як-то кажуть, заховався за ялинкою. Я почав його теж через гучномовець вмовляти, щоб він здавався, що ми збережемо йому життя, надамо медичну допомогу, щоб він виходив і залишився живим», – розповів оператор Mavic із позивним «Кот».

Маршрут, яким виводили полоненого, проходив поблизу місця, де перебувало тіло загиблого українського військового. Зазначається, що дістатися туди евакуаційній групі було вкрай небезпечно, але і самотужки перенести загиблого без спеціального спорядження окупант не зміг би.

«Ризикувати здоров’ям і життям наших військовослужбовців було дуже небезпечно. Тому виникла ідея великою пташкою — “Вампіром” — скинути полоненому евакуаційні ноші, вказати йому, де знаходиться тіло, і щоб він по дорозі захопив і евакуював загиблого», — пояснив заступник командира батальйону «Воля» Олег Крижанівський.

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За його словами, реалізація місії зайняла майже добу.

«Частину він (полонений – ред.) пройшов сам, потім його забрали на машині. А тіло винесли до заданої точки і потім вже за допомогою НРК евакуювали на велику землю», – розповів Крижанівський.

Військові наголошують: повернення полеглого побратима — обов’язок перед самим воїном та його родиною, яка чекає вдома.