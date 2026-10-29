Робота в Харкові та області: топ-10 вакансій, зарплати до 50 тис. гривень

Станом на 29 жовтня у Харківській області актуальні 2427 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Повний список усіх вакансій доступний тут. Десяток найкращих виглядає так:

Опоряджувальник будівельний – 50 000 грн. Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування авто – 40 000 грн. Лікар-терапевт – 39 998 грн. Представник торговельний – 35 000 грн. Слюсар-сантехнік – 30 000 грн. Інженер-конструктор – 29 990 грн. Тесляр – 28 750 грн. Штукатур – 26 000 грн. Лаборант (медицина) – 25 000 грн. Фенольник – 24 500 грн.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, чергову схему ухилення від мобілізації викрили правоохоронці в Харкові – чоловікам мобілізаційного віку оформлювали інвалідність за хабарі. Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, організатором був 37-річний лікар-хірург з міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.