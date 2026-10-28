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Фіктивна інвалідність за $8 тисяч: СБУ затримала хірурга в Харкові

Суспільство 14:30   28.10.2026
Вікторія Яковенко
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Фіктивна інвалідність за $8 тисяч: СБУ затримала хірурга в Харкові Фото: Владислав Абдула

Чергову схему ухилення від мобілізації викрили правоохоронці в Харкові – чоловікам мобілізаційного віку оформлювали інвалідність за хабарі.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, організатором був 37-річний лікар-хірург з міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

«За гроші фігурант організовував процес медичного супроводження «клієнтів» у профільних медичних установах та діагностичних центрах Харкова, а також обіцяв оформлення відповідної документації фахівцями експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК)», – встановило слідство.

До схеми чоловік залучав своїх колег з інших медзакладів, додали в СБУ.

«Клієнтами» фігурантами були чоловіки мобілізаційного віку, які намагалися ухилитися від військової служби та отримати дозвіл на виїзд за кордон. Організатор запевняв їх, що допоможе оформити необхідні медичні висновки без фактичного проходження обстежень і стаціонарного лікування, додали правоохоронці.

“Щоб уникнути викриття, лікар намагався розтягнути процес оформлення фіктивних документів щонайменше на 6 місяців, а іноді – на рік. У жовтні минулого року правоохоронці задокументували факт вимагання лікарем-хірургом 8 тис. доларів за «гарантоване» оформлення ІІІ групи інвалідності”, – розповіли в СБУ.

Затримали фігуранта на завершальному етапі схеми – на робочому місці після отримання останньої частини обумовленої суми – 2,5 тис. доларів, кажуть силовики.

Йому повідомили про підозру в зловживанні впливом, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 14:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергову схему ухилення від мобілізації викрили правоохоронці в Харкові – чоловікам мобілізаційного віку оформлювали інвалідність за хабарі.".