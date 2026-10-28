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Вибух у Харкові: вдарив БпЛА, сталася пожежа, загиблий (доповнюється)

Події 13:57   28.10.2026
Вікторія Яковенко
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Вибух у Харкові: вдарив БпЛА, сталася пожежа, загиблий (доповнюється) Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Близько 12:50 у Харкові було чутно вибух. Під ударом опинився Основ’янський район. Внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа, загинула одна людина, є постраждалі.

Доповнено о 13:57. Внаслідок ворожого удару по Основʼянському району загинув 60-річний чоловік, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“46-річний, 56-річний та 41-річний чоловіки з травами рідного ступеня важкості були госпіталізовані”, – додав він.

Доповнено о 13:25. Дві людини постраждали в Основ’янському районі, повідомив мер Ігор Терехов.

Доповнено о 13:19. Внаслідок удару по Основ’янському району загинула одна людина, пише мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 13:13. Попередньо, постраждала одна людина, уточнив мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 13:03. На місці влучання в Основ’янському районі вирує пожежа, інформує мер Харкова Ігор Терехов.

Вже надходить інформація про постраждалих – їх кількість та стан уточнюються.

12:57. Ворог атакував бойовим дроном Основ’янський район, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Наслідки удару наразі уточнюють.

Нагадаємо, 27 жовтня росіяни випустили БпЛА по багатоповерхівці в Основ’янському районі Харкова близько 22:40. Мер Ігор Терехов повідомив, що влучання прийшлося по багатоквартирному житловому будинку і в ньому заблоковані люди. 32-річна та 65-річна жінки, 56-річний чоловік та 4-річний хлопчик постраждали внаслідок «прильоту» ворожого дрона в Основ’янському районі, їх госпіталізували, уточнив Олег Синєгубов.

У ГУ ДСНС України в Харківській області додали: внаслідок влучання загорілися багатоквартирний та приватний житлові будинки, дворові споруди та три виробничі будівлі. Загальна площа пожежі становила 2500 квадратних метрів.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 13:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:50 у Харкові було чутно вибух.".