Новини Харкова — головне 28 жовтня: звільнився Лиска, по місту вдарив БпЛА
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
13:00
Близько 12:50 у Харкові було чутно вибух
Ворог атакував бойовим дроном Основ’янський район, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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12:21
У Харкові звільнився директор департаменту, який відповідає за відбудову – ХАЦ
Минулого тижня з посади директора департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради звільнився Костянтин Лиска. Про це повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на джерела у політичних колах.
Антикорупціонери нагадують: Лиска прийшов до міської ради у 2023 році, спочатку як заступник директора цього департаменту.
«Лиска — експрацівник Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області. У 2018 році він працював на посаді головного інспектора будівельного нагляду відділу по роботі з дозвільними документами ДАБІ», – додали у ХАЦ.
11:25
У Харкові – проблеми з електропостачанням: не ходить частина електротранспорту
Вранці 28 жовтня у пресслужбі мерії написали про перебої електрики у Харкові. Через це є проблеми з рухом електротранспорту в місті.
У зв’язку з перебоями в електропостачанні тролейбуси № 11 та 27 тимчасово змінили маршрути та курсують від розворотного кола «Новий Побут» до площі Конституції, попереджають у мерії. На час відсутності тролейбусного сполучення від проспекту Дзюби до станції метро «Холодна гора» тимчасово курсує автобус.
09:22
Вісім разів намагалися прорватися росіяни на Харківщині протягом минулої доби, пише Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували п’ять разів біля Охрімівки та Малої Вовчої. На Куп’янському – ЗСУ відбили три штурми ворога в районі Радьківки.
07:20
Вночі на Харківщину летіли безпілотники та авіабомби, попереджали також про пуски балістики
Одразу після опівночі до Харкова полетіли російські БпЛА. Також Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски балістики.
О 01:22 окупанти випустили на Харківську область авіабомби, а о 02:26 – у бік Близнюків полетіли безпілотники.
Вже вранці, о 05:25, загроза ударів БпЛА виникла і для Харкова. Після чого безпілотники зафіксували в Лозівському районі.
Інформації про “прильоти” в Харкові не було.