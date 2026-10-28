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Новини Харкова — головне 28 жовтня: звільнився Лиска, по місту вдарив БпЛА

Події 13:00   28.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Новини Харкова — головне 28 жовтня: звільнився Лиска, по місту вдарив БпЛА

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

13:00

Близько 12:50 у Харкові було чутно вибух

Ворог атакував бойовим дроном Основ’янський район, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Інформація доповнюється тут.

12:21

У Харкові звільнився директор департаменту, який відповідає за відбудову – ХАЦ

Минулого тижня з посади директора департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради звільнився Костянтин Лиска. Про це повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на джерела у політичних колах.

Антикорупціонери нагадують: Лиска прийшов до міської ради у 2023 році, спочатку як заступник директора цього департаменту.

«Лиска — експрацівник Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області. У 2018 році він працював на посаді головного інспектора будівельного нагляду відділу по роботі з дозвільними документами ДАБІ», – додали у ХАЦ.

11:25

У Харкові – проблеми з електропостачанням: не ходить частина електротранспорту

Вранці 28 жовтня у пресслужбі мерії написали про перебої електрики у Харкові. Через це є проблеми з рухом електротранспорту в місті.

У зв’язку з перебоями в електропостачанні тролейбуси № 11 та 27 тимчасово змінили маршрути та курсують від розворотного кола «Новий Побут» до площі Конституції, попереджають у мерії. На час відсутності тролейбусного сполучення від проспекту Дзюби до станції метро «Холодна гора» тимчасово курсує автобус.

09:22

Вісім разів намагалися прорватися росіяни на Харківщині протягом минулої доби, пише Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували п’ять разів біля Охрімівки та Малої Вовчої. На Куп’янському – ЗСУ відбили три штурми ворога в районі Радьківки.

07:20

Вночі на Харківщину летіли безпілотники та авіабомби, попереджали також про пуски балістики

Одразу після опівночі до Харкова полетіли російські БпЛА. Також Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски балістики.

О 01:22 окупанти випустили на Харківську область авіабомби, а о 02:26 – у бік Близнюків полетіли безпілотники.

Вже вранці, о 05:25, загроза ударів БпЛА виникла і для Харкова. Після чого безпілотники зафіксували в Лозівському районі.

Інформації про “прильоти” в Харкові не було.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 13:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".