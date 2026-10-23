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Сьогодні 23 жовтня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   23.10.2026
Оксана Горун
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Сьогодні 23 жовтня 2026: яке свято та день в історії

23 жовтня в Україні – День працівників реклами. Цього дня 42 року до н. е. відбулася друга битва при Філіппах, у якій розгромили військо убивці Цезаря Марка Брута. У 1814-му в Лондоні провели ринопластику, яку вважають першою успішною пластичною операцією в сучасній Європі. У 1864-му ліквідували Азовське козацьке військо. У 1956-му почалося антирадянське повстання в Угорщині, яке жорстоко придушили. У 2022-му Сі Цзіньпіна переобрали генсеком Компартії Китаю, що відкрило йому шлях до безпрецедентного терміну перебування при владі.

Свята та пам’ятні дати 23 жовтня

23 жовтня в Україні – День працівників реклами.

У світі – День обізнаності про синдром Кабукі та День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії.

Четверта п’ятниця жовтня – це Всесвітній день шампанського.

Також сьогодні: День організаторів заходів, Міжнародний день снігового барса, День Моля (неофіційне свято, яке відзначають хіміки).

Відео створене з використанням ШІ

23 жовтня в історії

23 жовтня 42 року до н. е. відбулася друга битва при Філіппах. У ній зійшлися війська прихильників Римської республіки на чолі з одним з убивць Цезаря Марком Брутом та війська Другого тріумвірату (Марка Антонія та Октавіана). Зазнавши поразки, Брут наклав на себе руки. Дві битви при Філіппах стали вирішальними для громадянської війни, що розгорнулася на римських землях після вбивства Цезаря. Війська двох ключових учасників змови проти нього — Касія та Брута — зазнали поразки, а обидва полководці покінчили життя самогубством. Поразку республіканців при Філіппах історики вважають одним із вирішальних етапів занепаду Римської республіки.

23 жовтня 1814 року британський хірург Джозеф Карп’ю в Лондоні провів операцію, яку вважають першою успішною пластичною операцією в сучасній Європі. Докладніше.

Ринопластика - Карп'ю
Ілюстрація Чарльза Тернера з книги Карп’ю, зацифрована бібліотекою Wellcome, Лондон. Джерело: https://wellcomeimages.org/indexplus/obf_images/06/3a/e1e03f104cc351d949d6e27190bc.jpg

23 жовтня 1864 року вийшов наказ російського імператора, яким той ліквідував Азовське козацьке військо. Докладніше.

23 жовтня 1956 року розпочалося 200-тисячне антирадянське повстання в Будапешті (також його називають Угорською революцією). Докладніше.

23 жовтня 2022 року XX з’їзд Комуністичної партії Китаю переобрав Сі Цзіньпіна генеральним секретарем ЦК КПК. Докладніше.

Церковне свято 23 жовтня

23 жовтня вшановують пам’ять  Апостола Якова, брата Господнього за плоттю. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 23 жовтня випав сніг або град, то через 40 днів настануть справжні морози.

Якщо йде дощ, то до кінця жовтня дощитиме.

Якщо небо чисте – то погода буде ясною найближчими днями.

Ранковий туман віщує похолодання.

Гроза 23 жовтня – до погіршення погоди та сильних вітрів.

Що не можна робити 23 жовтня

День не підходить для початку масштабних проєктів.

Не варто купувати одяг.

Не можна розводити багаття – особливо біля оселі.

Не можна позичати нічого, навіть близьким людям.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 жовтня в Україні – День працівників реклами. Цього дня 42 року до н. е. відбулася друга битва при Філіппах, у якій розгромили військо убивці Цезаря Марка Брута".