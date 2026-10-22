Новини Харкова — головне 22 жовтня: окупанти обстріляли місто

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07:21

Три райони Харкова обстріляли росіяни – почалися пожежі

Три райони Харкова атакувала РФ 22 жовтня. “Прильоти” зафіксовані у Слобідському, Основ’янському та Холодногірському районах.

Про перший удар по місту повідомив мер Ігор Терехов близько 2:15. За його інформацією, реактивний безпілотник упав у приватному секторі у Слобідському районі – там почалася пожежа.

“Горить господарська споруда, кілька приватних будинків пошкоджено. На разі – без постраждалих”, – додав мер.

Після чого росіяни обстріляли центральну частину міста – удар прийшовся по Основʼянському району.

“В Основʼянському районі пошкоджено магазин, чотири автомобілі та скління вікон багатоповерхового житлового будинку”, – уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Третій удар зафіксували у Холодногірському районі. “Приліт” був по території стоянки вантажних авто.

“Спалахнули 4 вантажних авто, причіп та легковий автомобіль. Обійшлося без постраждалих”, – написав начальник ХОВА.