Новости Харькова — главное 22 октября: оккупанты обстреляли город

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07:21

Три района Харькова обстреляли россияне – начались пожары

Три района Харькова атаковала РФ 22 октября. «Прилеты» зафиксированы в Слободском, Основянском и Холодногорском районах. О первом ударе по городе сообщил мэр Игорь Терехов около 02:15. По его информации, реактивный беспилотник упал в частном секторе в Слободском районе – там начался пожар.

«Горит хозяйственная постройка, несколько частных домов повреждены. На данный момент – без пострадавших», – добавил мэр.

После чего россияне обстреляли центральную часть города – удар пришелся по Основянскому району.

«В Основянском районе поврежден магазин, четыре автомобиля и остекление окон многоэтажного жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших», – уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Третий удар зафиксировали в Холодногорском районе. «Прилет» пришелся по территории стоянки грузовых авто.

Вспыхнули четыре грузовых автомобиля, прицеп и легковой автомобиль. Обошлось без пострадавших», – написал начальник ХОВА.