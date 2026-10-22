В Генштабе сообщили, где шли бои в Харьковской области

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 14 боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне наступали пять раз около Старицы, Волчанских Хутров и в сторону населенного пункта Избицкое.

На Купянском – СОУ отбили девять штурмов оккупантов возле Радьковки.

«За прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный и 88 авиационных ударов, во время которых сбросил 289 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10414 дронов-камикадзе и произвели 2604 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из них 67 — с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Потери россиян следующие: