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У Генштабі повідомили, де точилися бої в Харківській області

Україна 08:14   22.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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У Генштабі повідомили, де точилися бої в Харківській області Фото: 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ ЗСУ

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 14 бойових зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни наступали п’ять разів біля Стариці, Вовчанських Хуторів та у бік населеного пункту Ізбицьке.

На Куп’янському – СОУ відбили дев’ять штурмів окупантів біля Радьківки.

“Протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 88 авіаційних ударів, під час яких скинув 289 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10414 дронів-камікадзе та здійснили 2604 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, з них 67 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.

Втрати росіян такі:

Читайте також: Три райони Харкова обстріляли росіяни – почалися пожежі (доповнено)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 08:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 14 бойових зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.".