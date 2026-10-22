Два человека погибли: ДТП произошло под Харьковом (фото)

Смертельная авария произошла утром 22 октября в поселке Бабаи, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«По предварительным данным, на перекрестке автодороги 60-летний водитель автомобиля Renault, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении грузовому автомобилю MAN, за рулем которого находился 53-летний мужчина. В результате чего транспортные средства столкнулись. Потом автомобиль MAN столкнулся с легковушкой Opel, которая двигалась в том же направлении по соседней полосе», — рассказали правоохранители.

В результате ДТП водитель Renault и его 63-летняя пассажирка погибли на месте.

Следователи внесли ведомости в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, 13 октября в аварии в Харьковской области погибла Ольга Кривогуб. Она – единственная из семьи, выжившая после удара РФ по Богодухову в феврале – ее муж и трое детей погибли. Тогда Ольга была беременна. Девочка попала в больницу после ДТП. В ГУ Нацполиции Харьковской области сообщили подробности этой аварии.