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Два человека погибли: ДТП произошло под Харьковом (фото)

Происшествия 16:44   22.10.2026
Виктория Яковенко
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Два человека погибли: ДТП произошло под Харьковом (фото)

Смертельная авария произошла утром 22 октября в поселке Бабаи, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«По предварительным данным, на перекрестке автодороги 60-летний водитель автомобиля Renault, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении грузовому автомобилю MAN, за рулем которого находился 53-летний мужчина. В результате чего транспортные средства столкнулись. Потом автомобиль MAN столкнулся с легковушкой Opel, которая двигалась в том же направлении по соседней полосе», — рассказали правоохранители.

В результате ДТП водитель Renault и его 63-летняя пассажирка погибли на месте.

Следователи внесли ведомости в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

смертельное ДТП произошло под Харьковом

смертельное ДТП произошло под Харьковом

смертельное ДТП произошло под Харьковом

смертельное ДТП произошло под Харьковом

смертельное ДТП произошло под Харьковом

Напомним, 13 октября в аварии в Харьковской области погибла Ольга Кривогуб. Она – единственная из семьи, выжившая после удара РФ по Богодухову в феврале – ее муж и трое детей погибли. Тогда Ольга была беременна. Девочка попала в больницу после ДТП. В ГУ Нацполиции Харьковской области сообщили подробности этой аварии.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2026 в 16:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельная авария произошла утром 22 октября в поселке Бабаи, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.".