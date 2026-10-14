Live
  • Ср 14.10.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 45.08
  • EUR 50.44

Появились фото с места ДТП на Харьковщине, в котором погибла Ольга Кривогуб

Происшествия 16:14   14.10.2026
Виктория Яковенко
Появились фото с места ДТП на Харьковщине, в котором погибла Ольга Кривогуб

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили подробности аварии, в которой погибла Ольга Кривогуб — единственная из семьи, кто вышил после удара РФ по Богодухову в феврале.

По данным правоохранителей, ДТП произошло 13 октября около 17:30 вблизи поселка Новая Водолага.

«Предварительно установлено, что на автодороге «Новая Водолага – Ольховатка – Ракитное – Мокрое Ракитное» водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь от Новой Водолаги в направлении села Ракитное, не справилась с управлением, выехала на правую обочину и допустила наезд на дерево», рассказали копы.

В результате аварии 34-летний пассажир авто получил телесные повреждения. Мужчину без сознания доставили в больницу. Также пострадала семимесячная девочка. Ее госпитализировали в реанимационное отделение.

Водитель автомобиля – Ольга – умерла в карете «скорой».

Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП и свидетелей происшествия.

в ДТП на Харьковщине погибла Ольга Кривогуб

в ДТП на Харьковщине погибла Ольга Кривогуб

Напомним, ветерана войны Григория Шикулу и троих его детей убил российский «Шахед» ночью 11 февраля. Погибли двухлетние мальчики-близнецы Иван и Владислав и их годовалая сестренка Мирослава. 35-летняя мама Ольга выжила. Женщина была на 35 неделе беременности. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал: у пострадавшей травмы и незначительные ожоги. Тогда семья только недавно переехала в Богодухов из прифронтового Золочева. Пытались спастись от постоянных обстрелов. По словам Синегубова, это была их первая ночевка на новом месте.

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 14 октября: убили военных, энергетика под ударом
Новости Харькова — главное 14 октября: убили военных, энергетика под ударом
14.10.2026, 16:46
Пятерых военнослужащих убил неизвестный в Харьковском районе: что известно
Пятерых военнослужащих убил неизвестный в Харьковском районе: что известно
14.10.2026, 13:37
Сегодня 14 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 октября 2026: какой праздник и день в истории
14.10.2026, 06:00
Убийство военных на Харьковщине: новые подробности сообщили в ВСП
Убийство военных на Харьковщине: новые подробности сообщили в ВСП
14.10.2026, 14:11
Утром на Харьковщине будет опасно: детали (дополнено)
Утром на Харьковщине будет опасно: детали (дополнено)
14.10.2026, 11:40
В ДТП погибла женщина, выжившая после атаки на Богодухов и потерявшая семью
В ДТП погибла женщина, выжившая после атаки на Богодухов и потерявшая семью
14.10.2026, 15:09

Новости по теме:

14.10.2026
Мужчина на мопеде наехал на взрывчатку на Харьковщине: он погиб
14.10.2026
В ДТП погибла женщина, выжившая после атаки на Богодухов и потерявшая семью
14.10.2026
Убийство военных на Харьковщине: новые подробности сообщили в ВСП
14.10.2026
За месяц на Харьковщине уничтожили более 1000 вражеских целей: ОВА о защите
14.10.2026
Враг атаковал энергетику Харьковщины: РФ выпустила около 11 ракет — ОВА


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Появились фото с места ДТП на Харьковщине, в котором погибла Ольга Кривогуб», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 16:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили подробности аварии, в которой погибла Ольга Кривогуб — единственная из семьи, кто вышил после удара РФ по Богодухову в феврале.".