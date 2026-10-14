Появились фото с места ДТП на Харьковщине, в котором погибла Ольга Кривогуб

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили подробности аварии, в которой погибла Ольга Кривогуб — единственная из семьи, кто вышил после удара РФ по Богодухову в феврале.

По данным правоохранителей, ДТП произошло 13 октября около 17:30 вблизи поселка Новая Водолага.

«Предварительно установлено, что на автодороге «Новая Водолага – Ольховатка – Ракитное – Мокрое Ракитное» водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь от Новой Водолаги в направлении села Ракитное, не справилась с управлением, выехала на правую обочину и допустила наезд на дерево», рассказали копы.

В результате аварии 34-летний пассажир авто получил телесные повреждения. Мужчину без сознания доставили в больницу. Также пострадала семимесячная девочка. Ее госпитализировали в реанимационное отделение.

Водитель автомобиля – Ольга – умерла в карете «скорой».

Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП и свидетелей происшествия.

Напомним, ветерана войны Григория Шикулу и троих его детей убил российский «Шахед» ночью 11 февраля. Погибли двухлетние мальчики-близнецы Иван и Владислав и их годовалая сестренка Мирослава. 35-летняя мама Ольга выжила. Женщина была на 35 неделе беременности. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал: у пострадавшей травмы и незначительные ожоги. Тогда семья только недавно переехала в Богодухов из прифронтового Золочева. Пытались спастись от постоянных обстрелов. По словам Синегубова, это была их первая ночевка на новом месте.