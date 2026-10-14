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З’явилися фото з місця ДТП на Харківщині, в якій загинула Ольга Крівогуб

Події 16:14   14.10.2026
Вікторія Яковенко
З’явилися фото з місця ДТП на Харківщині, в якій загинула Ольга Крівогуб

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили подробиці аварії, у якій загинула Ольга Крівогуб – єдина з родини, хто вижив після удару РФ по Богодухову в лютому.

За даними правоохоронців, ДТП сталася 13 жовтня близько 17:30 поблизу селища Нова Водолага.

«Попередньо встановлено, що на автодорозі «Нова Водолага – Вільхуватка – Рокитне – Мокре Рокитне» водійка автомобіля Ford Focus, рухаючись від Нової Водолаги в напрямку села Рокитне, не впоралася з керуванням, виїхала на праве узбіччя та допустила наїзд на дерево», – розповіли копи.

Внаслідок аварії 34-річний пасажир авто отримав тілесні ушкодження. Чоловіка у непритомному стані доставили до лікарні. Також постраждала семимісячна дівчинка. Її госпіталізували до реанімаційного відділення.

Водійка автомобіля – Ольга – померла в кареті «швидкої».

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Поліція встановлює всі обставини та причини ДТП, а також свідків події.

в ДТП на Харьковщине погибла Ольга Кривогуб

в ДТП на Харьковщине погибла Ольга Кривогуб

Нагадаємо, ветерана війни Григорія Шикулу та трьох його дітей убив російський «шахед» вночі 11 лютого. Загинули дворічні хлопчики-близнята Іван і Владислав та їхня однорічна сестричка Мирослава. 35-річна мама Ольга вижила. Жінка була на 35 тижні вагітності. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв: у постраждалої – травми та незначні опіки. Тоді родина лише нещодавно переїхала до Богодухова із прифронтового Золочева. Намагалися врятуватися від постійних обстрілів. За словами Синєгубова, це була їхня перша ночівля на новому місці.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 16:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили подробиці аварії, у якій загинула Ольга Крівогуб – єдина з родини, хто вижив після удару РФ по Богодухову в лютому.".