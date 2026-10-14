З’явилися фото з місця ДТП на Харківщині, в якій загинула Ольга Крівогуб

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили подробиці аварії, у якій загинула Ольга Крівогуб – єдина з родини, хто вижив після удару РФ по Богодухову в лютому.

За даними правоохоронців, ДТП сталася 13 жовтня близько 17:30 поблизу селища Нова Водолага.

«Попередньо встановлено, що на автодорозі «Нова Водолага – Вільхуватка – Рокитне – Мокре Рокитне» водійка автомобіля Ford Focus, рухаючись від Нової Водолаги в напрямку села Рокитне, не впоралася з керуванням, виїхала на праве узбіччя та допустила наїзд на дерево», – розповіли копи.

Внаслідок аварії 34-річний пасажир авто отримав тілесні ушкодження. Чоловіка у непритомному стані доставили до лікарні. Також постраждала семимісячна дівчинка. Її госпіталізували до реанімаційного відділення.

Водійка автомобіля – Ольга – померла в кареті «швидкої».

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Поліція встановлює всі обставини та причини ДТП, а також свідків події.

Нагадаємо, ветерана війни Григорія Шикулу та трьох його дітей убив російський «шахед» вночі 11 лютого. Загинули дворічні хлопчики-близнята Іван і Владислав та їхня однорічна сестричка Мирослава. 35-річна мама Ольга вижила. Жінка була на 35 тижні вагітності. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв: у постраждалої – травми та незначні опіки. Тоді родина лише нещодавно переїхала до Богодухова із прифронтового Золочева. Намагалися врятуватися від постійних обстрілів. За словами Синєгубова, це була їхня перша ночівля на новому місці.