У Харкові повідомили про підозру 35-річному місцевому жителю, який скоїв серію крадіжок в Індустріальному районі, завдавши збитків більш ніж на 65 тисяч гривень.

Протягом жовтня раніше не судимий харків’янин неодноразово підбирав ключі до сейфів платіжних терміналів та призових автоматів у супермаркетах міста та забирав звідти готівку, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, скориставшись вільним доступом, він у різний час викрав два велосипеди з різних поверхів адміністративної будівлі та продав їх.

Експертиза оцінила загальну суму збитків у 65 356 гривень.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.

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