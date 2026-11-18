У п’яти крадіжках велосипедів підозрюють мешканця Чугуєва. В облуправлінні поліції кажуть, що він забирав “двоколісних коней”, залишених біля магазинів, і продавав їх.

Підозрюваний – раніше засуджений місцевий житель. Першу крадіжку він скоїв 14 жовтня біля одного із магазинів міста. Протягом наступних трьох тижнів ще чотири рази заволодів чужими велосипедами. Останній випадок трапився 3 листопада. Таким чином він збагатився майже на 51 тисячу гривень.

“Чоловік придивлявся до велосипедів, залишених поблизу магазинів та житлових будинків. Переконавшись, що його ніхто не бачить, викрадав двоколісний транспорт і зникав із місця події. Викрадене продавав, а отримані гроші витрачав на власні потреби”, – кажуть у поліції.

Жертви злодія – п’ятеро місцевих жителів. Копи розшукали викрадені велосипеди та повернули їх власникам.

Фігуранта повідомили про підозру в крадіжці, йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині пограбували пошкоджений обстрілами магазин. З нього винесли товарів майже на 30 тисяч гривень.