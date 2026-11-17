Три жінки постраждали: росіяни вдарили БпЛА по Чугуєву на Харківщині (фото)
Російські БпЛА атакували Чугуєв, троє жінок зазнали гострої реакції на стрес, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Один з ударних безпілотників вдарив по приватному секторі міста.
Внаслідок атаки зруйнований житловий будинок – у будівлі горіли конструктивні елементи на площі 200 кв. м.
Також внаслідок удару пошкоджені сусідні домоволодіння.
На місці події працювали оперативні підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.
Нагадаємо, начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що вночі та вранці 17 листопада зафіксували як мінімум три удари РФ.