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“Прильоти” в Чугуєві: на підприємстві почалася пожежа – ДСНС

Події 15:20   15.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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“Прильоти” в Чугуєві: на підприємстві почалася пожежа – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли подробиці ранкових ударів росіян по Чугуєву.

За даними рятувальників, ворог обстріляв приватне підприємство у місті. Внаслідок ударів почалася пожежа.

Наслідки "прильотів" у Чугуєві

Унаслідок влучання безпілотника виникла пожежа в будівлі гаража. На щастя, загиблих і постраждалих немає. До ліквідації наслідків обстрілу залучалися підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади“, – додали у повідомленні.

Наслідки "прильотів" у Чугуєві

Нагадаємо, перший “приліт” у Харкові 15 листопада зафіксували близько 09:05. Міський голова Ігор Терехов уточнив, що у Київському районі дрон ударив по даху автобуса. За попередньою інформацією, уточнив Терехов, постраждалих внаслідок влучання немає. Незабаром ворог завдав повторного удару по тому самому району.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2026 в 15:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли подробиці ранкових ударів росіян по Чугуєву.".