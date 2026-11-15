“Прильоти” в Чугуєві: на підприємстві почалася пожежа – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли подробиці ранкових ударів росіян по Чугуєву.

За даними рятувальників, ворог обстріляв приватне підприємство у місті. Внаслідок ударів почалася пожежа.

“Унаслідок влучання безпілотника виникла пожежа в будівлі гаража. На щастя, загиблих і постраждалих немає. До ліквідації наслідків обстрілу залучалися підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади“, – додали у повідомленні.

Нагадаємо, перший “приліт” у Харкові 15 листопада зафіксували близько 09:05. Міський голова Ігор Терехов уточнив, що у Київському районі дрон ударив по даху автобуса. За попередньою інформацією, уточнив Терехов, постраждалих внаслідок влучання немає. Незабаром ворог завдав повторного удару по тому самому району.