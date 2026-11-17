Президент України Володимир Зеленський розповів детально про операцію ураження Кримського мосту. Зазначає: це відповідь на російські удари по українській інфраструктурі.

“Сьогодні кожен може бачити наслідки для основної воєнної переправи з території Росії в наш український Крим. Це результат вже сьомого етапу операції, яка реалізовувалась кілька тижнів, була розроблена та координувалась Службою безпеки спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Наші воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі. Для цього були використані Dovbush, «Вендета», Da Vinci, «Січень», MICH 2000, «Рута», «Паляниця», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламінго» та Р-360 «Нептун», – зазначив президент.

Відео: Володимир Зеленський

Він додав, що сьогодні, вже на ключовому етапі, взірцево себе показали безпілотники «Паляниця», які уразили автомобільну частину мосту, і ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5, які атакували залізничну частину. За допомогою «Фламінго» українські воїни здійснили кероване ураження – і звʼязок спрацював на відмінно.

Радник президента України Сергій “Флеш” Бескрестнов також прокоментував цю операцію. Каже: наразі технічну спільноту РФ хвилює, звідки ж в СОУ з’явився стабільний зв’язок у Криму.

“Адже до операції нам, за «випадковим збігом обставин», обмежили доступ до «Старшилд», а міст закритий усім чим тільки можливо з РЕБ. Різні версії пишуть. Нехай це буде нашою маленькою таємницею”, – заінтригував “Флеш”.

Нагадаємо, вночі 17 листопада у Керчі лунали численні вибухи – СОУ атакували Кримський міст. Жителів попросили “довіряти лише офіційним джерелам”. Ті, у свою чергу, повідомили: ЗСУ обстрілюють міст у Керчі, тому проїзд по об’єкту неможливий, а характер пошкоджень – невідомий.