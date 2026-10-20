На ремонт закрили пішохідний міст у Манжосовому Яру в Харкові (фото)

У Манжосовому Яру фахівці СКП «Харківзеленбуд» ремонтують пішохідний міст, повідомили у пресслужбі міськради.

«Робітники усувають пошкодження після обстрілів та замінюють зношені дерев’яні дошки. На час проведення робіт прохід через міст закритий», – розповіли у мерії.

Нагадаємо, 32 кущі хризантем викрали невідомі з клумби на майдані Захисників України в Харкові. У Харківзеленбуді відзначили: квіти висадили всього три тижні тому. Поліція шукає крадія.

Також нагадаємо, що рух транспорту на вулиці Зброярській, біля будинку №8, обмежено до 20:00 10 листопада, повідомляли в Харківській міськраді.