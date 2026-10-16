Рух на вулиці Зброярській у Харкові обмежили ще майже на місяць

Рух транспорту на вулиці Зброярській, біля будинку №8, обмежений до 20:00 10 листопада, повідомили у Харківській міськраді.

«Це пов’язано зі збільшенням обсягів робіт з ремонту мереж водовідведення. Раніше рух планували відкрити 15 жовтня. Пропуск транспорту організований вільними від виконання робіт смугами руху», – пояснили у мерії.

У зв’язку з цим припинений рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вулиці Зброярській, на ділянці від вулиць Коцарської до Благовіщенської. У цей час на маршруті №11 курсують тролейбуси з великим запасом автономного ходу.

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