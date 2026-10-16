Движение по улице Зброярской в ​​Харькове ограничили еще почти на месяц

Движение транспорта на улице Зброярской, возле дома №8, ограничено до 20:00 10 ноября, сообщили в Харьковском горсовете.

«Это связано с увеличением объемов работ по ремонту водоотводных сетей. Ранее движение планировали открыть 15 октября. Пропуск транспорта организован свободными от выполнения работ полосами движения», — заявили в мэрии.

В связи с этим приостановлено движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода на улице Зброярской, на участке от улиц Коцарской до Благовещенской. В это время на маршруте №11 курсируют троллейбусы с большим запасом автономного хода.

Напомним, 32 куста хризантем украли неизвестные из клумбы на площади Защитников Украины в Харькове. В Харьковзеленстрое отметили: цветы высадили всего три недели назад. Полиция ищет вора.