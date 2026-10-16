Live
  • Пт 16.10.2026
  • Харьков  +15°С
  • USD 44.89
  • EUR 50.31

Движение по улице Зброярской в ​​Харькове ограничили еще почти на месяц

Общество 16:39   16.10.2026
Виктория Яковенко
Движение по улице Зброярской в ​​Харькове ограничили еще почти на месяц Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта на улице Зброярской, возле дома №8, ограничено до 20:00 10 ноября, сообщили в Харьковском горсовете.

«Это связано с увеличением объемов работ по ремонту водоотводных сетей. Ранее движение планировали открыть 15 октября. Пропуск транспорта организован свободными от выполнения работ полосами движения», — заявили в мэрии.

В связи с этим приостановлено движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода на улице Зброярской, на участке от улиц Коцарской до Благовещенской. В это время на маршруте №11 курсируют троллейбусы с большим запасом автономного хода.

Напомним, 32 куста хризантем украли неизвестные из клумбы на площади Защитников Украины в Харькове. В Харьковзеленстрое отметили: цветы высадили всего три недели назад. Полиция ищет вора.

Читайте также: С начала октября все районы Харькова были под обстрелами – Терехов

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Последствия ударов по Харькову: появились фото с мест атак
Последствия ударов по Харькову: появились фото с мест атак
16.10.2026, 14:52
Новости Харькова — главное 16 октября: удар по рынку, погибшие, нет света
Новости Харькова — главное 16 октября: удар по рынку, погибшие, нет света
16.10.2026, 15:31
Двое погибших в Харькове на рынке, без света – 280 тысяч абонентов (дополнено)
Двое погибших в Харькове на рынке, без света – 280 тысяч абонентов (дополнено)
16.10.2026, 12:05
«Было очень много людей» — Терехов об ударе по рынку и состоянии пострадавших
«Было очень много людей» — Терехов об ударе по рынку и состоянии пострадавших
16.10.2026, 14:44
РФ обстреливает Харьков 16 октября: есть погибшие и раненые (обновлено)
РФ обстреливает Харьков 16 октября: есть погибшие и раненые (обновлено)
16.10.2026, 12:38
Плюс новый срок: осужденный пытался добыть наркотики в колонии под Харьковом
Плюс новый срок: осужденный пытался добыть наркотики в колонии под Харьковом
16.10.2026, 17:55

Новости по теме:

16.10.2026
С начала октября все районы Харькова были под обстрелами – Терехов
16.10.2026
«Было очень много людей» — Терехов об ударе по рынку и состоянии пострадавших
16.10.2026
Ночью в Харькове из клумбы украли более 30 кустов хризантем (фото)
16.10.2026
Последствия ударов по Харькову: появились фото с мест атак
16.10.2026
Взрывчатку переправляли «Молниями»: в Харькове задержали агента РФ — СБУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Движение по улице Зброярской в ​​Харькове ограничили еще почти на месяц», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 16:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Зброярской, возле дома №8, ограничено до 20:00 10 ноября, сообщили в Харьковском горсовете.".