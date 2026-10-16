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С начала октября все районы Харькова были под обстрелами – Терехов

Записано 15:20   16.10.2026
Виктория Яковенко
С начала октября все районы Харькова были под обстрелами – Терехов

С начала октября под российскими обстрелами находились все девять районов Харькова. Как сообщил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона, сейчас нет районов, которые можно считать полностью безопасными, поэтому горожанам следует быть очень осторожными.

«В Харькове всего девять районов, и начиная с октября все районы были под обстрелами. Кто больше, кто меньше. Тем не менее, все районы находились под обстрелами и были повреждения и гражданской инфраструктуры, и жилых домов, и офисных помещений, и банковских учреждений, и очень много автомобилей сгорело. Сегодня невозможно сказать, что этот район безопасен, а этот опасен. Нужно всем быть очень осторожными, прислушиваться к воздушным тревогам, потому что у всех районов нет 100% гарантии от обстрелов”, — отметил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 15:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона, сейчас нет районов, которые можно считать полностью безопасными, поэтому горожанам следует быть очень осторожными.".