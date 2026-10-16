С начала октября все районы Харькова были под обстрелами – Терехов

С начала октября под российскими обстрелами находились все девять районов Харькова. Как сообщил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона, сейчас нет районов, которые можно считать полностью безопасными, поэтому горожанам следует быть очень осторожными.

«В Харькове всего девять районов, и начиная с октября все районы были под обстрелами. Кто больше, кто меньше. Тем не менее, все районы находились под обстрелами и были повреждения и гражданской инфраструктуры, и жилых домов, и офисных помещений, и банковских учреждений, и очень много автомобилей сгорело. Сегодня невозможно сказать, что этот район безопасен, а этот опасен. Нужно всем быть очень осторожными, прислушиваться к воздушным тревогам, потому что у всех районов нет 100% гарантии от обстрелов”, — отметил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»