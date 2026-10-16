З початку жовтня всі райони Харкова були під обстрілами – Терехов

Від початку жовтня під російськими обстрілами перебували всі дев’ять районів Харкова. Як повідомив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону, наразі немає районів, які можна вважати повністю безпечними, тому містянам слід бути дуже обережними.

“У Харкові всього дев’ять районів, і починаючи з жовтня всі райони були під обстрілами. Хто більше, хто менше. Тим не менше, всі райони перебували під обстрілами і були пошкодження і цивільної інфраструктури, і житлових будинків, і офісних приміщень, і банківських установ, і дуже багато автівок згоріло. Сьогодні неможливо сказати, що цей район безпечний, а цей небезпечний. Потрібно всім бути дуже обережними, прислуховуватися до повітряних тривог, бо всі райони не мають 100% гарантії від обстрілів”, – зазначив мер.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»