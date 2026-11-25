25 листопада 2018 року стався “Інцидент у Керченській протоці». У 1970-му вчинив ритуальне самогубство видатний японський письменник Юкіо Мішіма. У 1956-му помер кінорежисер та письменник Олександр Довженко. У 1936-му Німеччина та Японія підписали Антикомінтернівський пакт. У 1838-му народився письменник Іван Нечуй-Левицький. Також у цей день у різні роки дві потужні природні катастрофи забрали багато життів.

Свята та пам’ятні дати 25 листопада

25 листопада у світі – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

Також сьогодні: День Blasé (День пересичення або байдужості).

25 листопада в історії

25 листопада 1667 року потужний землетрус зруйнував місто Шамахи (на території сучасного Азербайджану). Докладніше.

25 листопада 1839 року 12-метрові хвилі поглинули портове місто Корінга в Індії. Докладніше.

25 листопада 1838 року народився Іван Нечуй-Левицький. Докладніше.

25 листопада 1936 року Німеччина та Японія підписали Антикомінтернівський пакт. Наступного року до нього приєдналася Італія, а в 1939-му – Іспанія та Угорщина. Докладніше.

25 листопада 1956 року помер кінорежисер та письменник Олександр Довженко. Докладніше.

25 листопада 1970 року вчинив сепуку — ритуальне самогубство — 45-річний Юкіо Мішіма, якого вважають одним із найважливіших японських письменників XX століття. Мішіма — автор близько 40 романів, а також поезії, п’єс та оповідань. Його тричі номінували на Нобелівську премію з літератури.

Письменник мав крайні праві націоналістичні погляди, ідеалізував довоєнну Японію. Виступав проти поглиблення західного впливу в країні та за перегляд післявоєнної конституції, яка фактично позбавила Японію армії. Свої погляди він вирішив реалізувати в політичній діяльності. У 1968 році Мішіма заснував ультраправу воєнізовану організацію “Татенокай” (“Товариство щита”). До неї входили переважно студенти, а головною метою заявлялася підтримка та захист імператора.

“25 листопада (1970 року) Мішіма передав видавцеві останню частину “Моря достатку” – своєї чотиритомної епопеї про життя японців у XX столітті, яка вважається його найвидатнішим твором. Потім він з кількома послідовниками пішов до військової будівлі в Токіо та захопив контроль над генеральською канцелярією. Там з балкона він виголосив коротку промову перед приблизно тисячею зібраних військовослужбовців, у якій закликав їх повалити конституційний лад Японії, що обмежував військові можливості країни. Солдати не підтримали його, і Мішіма вчинив сепуку, або ритуальне самогубство, розпоровши себе мечем”, – пише проєкт History.

Ця подія увійшла в історію як “інцидент Мішіми”.

25 листопада 2018 року стався так званий “Інцидент у Керченській протоці”. Він став першим випадком відкритої російської агресії проти України, яку РФ здійснила під своїм державним прапором. Докладніше.

Церковне свято 25 листопада

25 листопада вшановують пам’ять священномучеників Климента, папи Римського, та Петра, архієпископа Олександрійського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 25 листопада випав сніг, то він пролежить до самої весни.

Якщо вранці стоїть сильний мороз, то і вечір буде морозним.

Якщо хмари пливуть проти вітру – до сильного снігопаду.

Що не можна робити 25 листопада

Не можна спалювати листя.

На можна ловити раків.

День невдалий для риболовлі.