Сьогодні 25 листопада: яке свято та день в історії

25 листопада 2018 року стався “Інцидент у Керченській протоці”, коли кораблі берегової охорони РФ напали на судна українського Військово-морського флоту. У 1956-му помер кінорежисер та письменник Олександр Довженко. А в 1838-му народився письменник Іван Нечуй-Левицький. Також у цей день у різні роки сталися дві потужні природні катастрофи, які забрали багато життів: землетрус у місті Шамахи та цунамі, що зруйнувало індійське місто Корінга

Свята та пам’ятні дати 25 листопада

25 листопада у світі – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

Також сьогодні: День Blasé (День пересичення або День байдужості).

25 листопада в історії

25 листопада 1667 року потужний землетрус зруйнував місто Шамахи (на території сучасного Азербайджану). Докладніше.

25 листопада 1839 року 12-метрові хвилі обрушилися на портове місто Корінга в Індії. Докладніше.

25 листопада 1838 року народився Іван Нечуй-Левицький. Докладніше.

25 листопада 1956 року помер кінорежисер та письменник Олександр Довженко. Докладніше.

25 листопада 2018 року стався так званий “Інцидент у Керченській протоці”. Він став першим випадком відкритої російської агресії проти України, яку РФ здійснила під своїм державним прапором.

Цього дня три українські кораблі (два броньовані артилерійські катери “Бердянськ” і “Нікополь” та рейдовий буксир “Яни Капу”) здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. Як це передбачено міжнародними нормами, Україна проінформувала про маршрут кораблів ВМС російську сторону. На той момент Крим уже був окупований загарбниками та незаконно вписаний до конституції РФ, відповідно росіяни мали претензії й на територіальні води. Отже, російський флот порушив Конвенцію ООН з морського права (а ще й черговий договір з Україною – цього разу про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки). Чотири судна берегової охорони РФ атакували кораблі Військово-морських сил ЗСУ.

Керченську протоку блокували російським танкером, який перегородив прохід під незаконно збудованим окупантами мостом. А прикордонний корабель агресорів “Дон” пішов на таран українського “Яни Капу”. Українські артилерійські катери потрапили під обстріл. Усі три судна російські прикордонники-пірати захопили. 24 українських моряки потрапили в полон, а шість із них ще й були поранені. В Україні, реагуючи на агресію, запровадили воєнний стан на 30 днів.

Моряки пробули в російському полоні майже рік. При цьому РФ проігнорувала рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, який ще 25 травня 2019-го зобов’язав країну-агресора негайно звільнити екіпажі та повернути Україні захоплені кораблі. Моряків обміняли у вересні 2019 року. А 17 листопада РФ повернула Україні також катери та буксир – вірніше те, що від них залишилося після дій російських військових-мародерів.

Церковне свято 25 листопада

25 листопада вшановують пам’ять священномучеників Климента, папи Римського, та Петра, архієпископа Олександрійського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 25 листопада випав сніг, то він пролежить до самої весни.

Якщо вранці стоїть сильний мороз, то і вечір буде морозним.

Якщо хмари пливуть проти вітру – до сильного снігопаду.

Що не можна робити 25 листопада

Не можна спалювати листя.

На можна ловити раків.

День невдалий для риболовлі.