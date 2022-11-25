Сьогодні 25 листопада: яке свято та день в історії

25 листопада – за церковним календарем день пам’яті Святителя Йоана Милостивого. В історію цей день увійшов двома масштабними катастрофами, які разом забрали близько 400 тисяч життів.

Свята та пам’ятні дати 25 листопада

Державні свята та пам’ятні дати України цього дня не відзначають.

Під егідою ООН відбуваються заходи Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

25 листопада в історії

25 листопада 1667 року – потужний землетрус зруйнував місто Шамахи (на території сучасного Азербайджану). Ця катастрофа забрала близько 80 тисяч життів. Саме місто було зруйноване вщент.

“В одну мить були зруйновані лазні, і під купами каміння та сміття виявилися похованими жінки і діти. У мусульманській школі йшли звичайні заняття. Школа рухнула, і всі загинули. Населення залишилося без даху над головою. Люди добули з-під руїн своїх будинків килими і робили щось на зразок куренів і палаток, де проводили ночі. Більшість же залишилося під відкритим небом. Ніхто не наважувався сховатися в уцілілих будинках: підземні удари не припинялися протягом кількох днів”, – описував ті події автор літопису.

Проте, навіть після такої катастрофи місто відбудували. Шамахи продовжував страждати від землетрусів протягом усієї своєї історії. Після чергового землетрусу 1859 року столицю з нього перенесли до Баку. Останній потужний землетрус тут стався вже у ХХ столітті – 1902 року. Тоді загинули 5000 людей, а решта залишилися на вулиці взимку, адже будинки були зруйновані. Наразі Шамахи – адміністративний центр Шамахинського району Азербайджану.

25 листопада 1839 року сталася ще одна масштабна катастрофа. 12-метрові хвилі, викликані циклоном, “змили із землі” портове місто Корінга в Індії. 300 тисяч людей загинуло, місто після цього вже не відбудували.

Корінга – місто-гавань, яке знаходилося в Бенгальській затоці. Циклон, що спричинив його знищення, почався 24 листопада дощем, який нічого не віщував, а вже 25-го на узбережжя хлинули величезні хвилі. Усі кораблі, які на той момент перебували в гавані (близько 20 тисяч малих і великих суден), були знищені. Дерева змило, посіви були затоплені, споруди – зруйновані. Люди гинули від шторму на суші та в морі. Число жертв цього циклону – 300 тисяч – зробило його другим за кількістю вбитих за всю історію. Ще більша катастрофа сталася лише 1970 року від циклону Бхола.

Портове місто після цих руйнувань не відновили. Деякі люди, які пережили катастрофу, відбудували свої будинки далеко від узбережжя.

25 листопада в Нью-Йорку відзначають День евакуації – на честь виведення з міста останніх солдатів британської армії у 1783 році. Після цього до Нью-Йорка зайшла армія генерала Джорджа Вашингтона. А США остаточно позбулися влади Британської корони.

25 листопада 1838 року народився відомий український письменник, автор нетлінної повісті про побут українських сімей “Кайдашева сім’я” – Іван Нечуй-Левицький.

25 (або 24 – дані різняться) листопада 1934 року – помер голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський, якого в Україні часто називають першим президентом – як людину, яка очолювала УНР. Є підстави вважати, що академіка Грушевського вбили російські агенти. Йому зробили операцію, відмовивши надати хірурга, про якого Грушевський просив. Після операції почалося зараження крові, яке й стало фатальним.

Церковне свято 25 листопада

25 листопада християни вшановують пам’ять святителя Йоана Милостивого, патріарха Олександрійського. А також преподобного Ніла, постника та пророка Ахії.

Святитель Йоан Милостивий народився на Кіпрі у VII столітті в родині знатного вельможі Епіфанія. Був одружений, мав дітей, але всі вони померли. Після цього Йоан став ченцем: суворим постником та молитовником.

Коли помер Олександрійський патріарх, імператор Іраклій і духовенство вмовили святого Йоана зайняти патріарший престол. Основні дії патріарха, які увійшли в історію, – це допомога нужденним і роздача милостині. Йоан безкоштовно щодня годував понад 7000 нужденних жителів Олександрії. Коли ж перси пограбували і спалили Єрусалим, патріарх Йоан виділив більшу частину церковної скарбниці для того, щоб викупити у загарбників полонених.

Незадовго до смерті святий Йоан змушений був через хворобу покинути свою катедру. Він прибув на Кіпр, до рідного міста Амафунта, де й помер, за різними даними, у проміжку з 616 по 620 рік.

Святий пророк Ахія, сучасник Соломона. Був родом із міста Силома. Він пророкував Єровоамові царську владу над 10 ізраїльськими колінами, яку дасть йому Бог, вирвавши її з рук Соломона. Згодом Ахія пророкував Єровоаму винищення всього його роду. Усі пророцтва святого пророка справдилися. Пророк Ахія помер у глибокій старості 960 року до н.е.

Святий преподобний Ніл Постник, уродженець Константинополя, жив у IV столітті й був учнем святого Іоанна Златоуста. Ніл у молодому віці став префектом столиці. Був одружений та мав двох дітей. Однак під впливом Златоуста подружжя вирішило розлучитися та присвятити себе чернечому життю. Дружина Ніла з дочкою пішла в один із жіночих монастирів у Єгипті, а Ніл із сином Феодулом пішли на Синай, де оселилися у викопаній своїми руками печері. У цій печері Ніл прожив 40 років. Він написав багато праць, які дійшли до наших днів. Так, відомі його послання та аскетичні твори. Єпископ Емеський висвятив Ніла та його сина у пресвітерів. Після посвячення вони повернулися на Синай, де й працювали разом до смерті преподобного Ніла.

Народні прикмети

Йде дощ – до 4 грудня морозів не буде.

Яка погода у цей день – таким буде початок грудня.

Хмари пливуть проти вітру – найближчим часом буде снігопад.

Що не можна робити 25 листопада

Не можна виходити з дому без потреби.

Не можна дивитися в дзеркало до світанку.

Не можна вживати спиртне.