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Без світла залишаться мешканці двох районів Харкова у суботу: адреси

Суспільство 12:03   30.10.2026
Вікторія Яковенко
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Без світла залишаться мешканці двох районів Харкова у суботу: адреси Фото ілюстративне

31 жовтня з 09:00 до 17:00 будуть знеструмлені споживачі частин Новобаварського та Холодногірського районів Харкова, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Причина – проведення ремонтних робіт, пояснили енергетики.

Адреси, де не буде світла:

свет отключат в Новобаварском и Холодногорском районе Харькова
Скриншот

Нагадаємо, за вказівкою НЕК “Укренерго” через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 30 жовтня, у Харківській області запровадили графіки погодинних відключень світла. Ознайомитись із ними можна тут. Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 12:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 жовтня з 09:00 до 17:00 будуть знеструмлені споживачі частин Новобаварського та Холодногірського районів Харкова, повідомили в АТ «Харківобленерго».".