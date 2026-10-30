Без світла залишаться мешканці двох районів Харкова у суботу: адреси

31 жовтня з 09:00 до 17:00 будуть знеструмлені споживачі частин Новобаварського та Холодногірського районів Харкова, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Причина – проведення ремонтних робіт, пояснили енергетики.

Адреси, де не буде світла:

Нагадаємо, за вказівкою НЕК “Укренерго” через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 30 жовтня, у Харківській області запровадили графіки погодинних відключень світла. Ознайомитись із ними можна тут. Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).