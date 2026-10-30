Росіяни знову атакували Харків уранці: на місці “прильоту” – пожежа

Росіяни вдарили по Харкову у п’ятницю, 30 жовтня, близько 04.35.

Доповнено о 07:15. Про ще один удар по Основʼянському району Терехов повідомив о 07:15.

Харківський міський голова Ігор Терехов уточнив: окупанти випустили реактивний безпілотник. Удар припав по Основ’янському району. Також стало відомо, що на місці “прильоту” почалася пожежа. Інформації про постраждалих та руйнування немає.

“Наслідки з’ясовуємо”, – додав Терехов.

Станом на 07:13 над Харковом продовжують кружляти російські безпілотники. Їх фіксують у різних частинах міста, а моніторингові ТГ-канали закликають жителів залишатися в укриттях.