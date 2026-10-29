Трагедія в Дніпрі: УЗ проаналізувала причини та повідомила подробиці

Перед російським ударом по вокзалу в Дніпрі пасажирів попередили про повітряну тривогу та оголосили евакуацію з поїзда. В АТ «Укрзалізниця» розповіли про обставини трагедії та повідомили, що повторно перевірять усі протоколи безпеки.

За даними залізничників, заздалегідь було інформування по всьому вокзалу та станції Дніпро про оголошену в місті тривогу. При наближенні реактивного БпЛА моніторингова команда УЗ додатково зазначила про підвищену небезпеку. Команди про призупинення руху тут же надійшли і локомотивним бригадам, і вокзалу.

“В електропоїзді, який мав прямувати до Запоріжжя, було оголошено евакуацію (лишалося ще понад 10 хвилин до удару). Запрацювали голосові оголошення, й помічник машиніста, згідно з протоколом, обійшов кожен вагон поїзда (в електричці в кожному вагоні є плакат, оголошення також чітко вказують на необхідність не просто вийти з поїзда, а якнайшвидше залишити платформу, відійти щонайменше на 200 м). Локомотивна бригада поїзда завчасно евакуювалася”, – розповіли в УЗ.

Паралельно евакуаційні оголошення лунали й на вокзалі. Кілька разів. Також повідомлялося, що відправлення поїздів продовжиться після закінчення тривоги.

“На жаль, попри це все, чимало людей у роковий момент удару перебували в безпосередній близькості до поїзда, відтак така значна кількість загиблих і поранених”, – розповіли в УЗ.

Там зазначили, що вкотре в усіх деталях передивляться всі протоколи безпеки.

“Щоб визначити, що ще можемо робити, або в той час, який лишається на реакцію, форсувати, або щоб кожен та кожна без винятків переміщувалися в безпечне місце! Вокзали по всій країні, платформи та станції, кожен поїзд — і далекого слідування, і приміський — це сьогодні пріоритетні цілі ворога”, – підкреслюють залізничники.

Пасажирів вкотре закликали дослухатися до кожного повідомлення, виконувати вказівки залізничників та дбати про свою безпеку.