Live
  • Ср 23.09.2026
  • Харків  +16°С
  • USD 44.79
  • EUR 51.33

У Лозовій під зливою усувають наслідки масованого удару й борються за вокзал

Суспільство 21:39   23.09.2026
Оксана Якушко
У Лозовій під зливою усувають наслідки масованого удару й борються за вокзал Фото: Сергій Зеленський

Ведуть перемовини на державному й обласному рівнях, щоб закрити будівлю вокзалу до зими, повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.

Попри зливу, у Лозовій усували наслідки «прильотів». У багатоквартирному будинку удар росіян повністю знищив понад 1000 м₂ покрівлі.

«Через дощі та похолодання терміново шукаємо матеріали бодай для тимчасового перекриття. Капітальна відбудова вимагатиме часу, проєктів і мільйонів гривень», – зазначив Зеленський.

Він повідомив, що намагаємося пришвидшити всі необхідні процедури, аби мешканці отримали компенсації за пошкоджене майно.

«Так само боремося за наш вокзал — ведемо перемовини на державному та обласному рівнях, аби закрити будівлю до зими. Це наша історія та ключовий символ розбудови міста», – підкреслив мер.

Також Зеленський повідомив, що розглядають можливість залучення закордонних медиків для хлопчика з Катеринівки, який отримав важкі опіки під час ворожого удару у приватний будинок.

«Щиро дякую партнерам, які з перших годин стали поруч. Лозівському представництву Товариства Червоного Хреста України — за надані будівельні матеріали та турботу про потерпілих. Гуманітарній місії «Проліска» — за оперативну допомогу будівельними наборами та підтримку постраждалих сімей. Меценату Говарду Баффету й фонду GEM — за продуктові набори, які ми вже роздали людям, зокрема в старостинських округах. ЮНІСЕФ та Асоціації міст України — за гуманітарні пакунки для родин із дітьми», – подякував Сергій Зеленський.

Як інформувала раніше МГ “Об’єктив”, 21 вересня мер Лозової Сергій Зеленський повідомляв, що з ночі ворог масовано обстрілює Лозівську громаду. Він інформував про двох загиблих жінок. Були постраждалі у важкому стані, серед них – дитина.

Як інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, БпЛА атакував вранці село Катеринівка Лозівського району. Удар прийшовся по приватному будинку. Відомо, що постраждав 13-річний хлопчик – його госпіталізували із тяжкими опіками, мама дитини загинула.

Фото: Сергій Зеленський
Фото: Сергій Зеленський

Читайте також: Вночі сильний вітер і дощ. Прогноз погоди на 24 вересня у Харкові й області

Автор: Оксана Якушко

Популярно

У Лозовій під зливою усувають наслідки масованого удару й борються за вокзал
У Лозовій під зливою усувають наслідки масованого удару й борються за вокзал
23.09.2026, 21:39
Гігієнічні набори безкоштовно видають у Харківській області: як отримати
Гігієнічні набори безкоштовно видають у Харківській області: як отримати
23.09.2026, 20:00
Як людям з окупованих територій отримати житло в Україні – Терехов
Як людям з окупованих територій отримати житло в Україні – Терехов
23.09.2026, 19:00
Скажений кіт покусав власника у селищі на Харківщині, там ввели карантин
Скажений кіт покусав власника у селищі на Харківщині, там ввели карантин
23.09.2026, 18:00
Вночі сильний вітер і дощ. Прогноз погоди на 24 вересня у Харкові й області
Вночі сильний вітер і дощ. Прогноз погоди на 24 вересня у Харкові й області
23.09.2026, 19:58
Трьом підприємствам у Харкові відшкодують 50% витрат на участь у виставках
Трьом підприємствам у Харкові відшкодують 50% витрат на участь у виставках
23.09.2026, 19:10

Новини за темою:

21.09.2026
Загинули завгосп і вчителька музики: 22 вересня на Лозівщині – День Жалоби
21.09.2026
Удар по Лозівщині: хлопчик із тяжкими опіками, його мама загинула під завалами
17.09.2026
Росіяни обстріляли вокзал у Берестині – люди встигли сховатися в укритті
11.09.2026
Під корінь зрубали цілу лісосмугу браконьєри на Харківщині: подробиці
10.09.2026
Зіткнулися дорогою до супермаркету в Лозовій, а закінчилося тяжкими тілесними


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Лозовій під зливою усувають наслідки масованого удару й борються за вокзал», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2026 в 21:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ведуть перемовини на державному й обласному рівнях, щоб закрити будівлю вокзалу до зими, повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.".