У Лозовій під зливою усувають наслідки масованого удару й борються за вокзал

Ведуть перемовини на державному й обласному рівнях, щоб закрити будівлю вокзалу до зими, повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.

Попри зливу, у Лозовій усували наслідки «прильотів». У багатоквартирному будинку удар росіян повністю знищив понад 1000 м₂ покрівлі.

«Через дощі та похолодання терміново шукаємо матеріали бодай для тимчасового перекриття. Капітальна відбудова вимагатиме часу, проєктів і мільйонів гривень», – зазначив Зеленський.

Він повідомив, що намагаємося пришвидшити всі необхідні процедури, аби мешканці отримали компенсації за пошкоджене майно.

«Так само боремося за наш вокзал — ведемо перемовини на державному та обласному рівнях, аби закрити будівлю до зими. Це наша історія та ключовий символ розбудови міста», – підкреслив мер.

Також Зеленський повідомив, що розглядають можливість залучення закордонних медиків для хлопчика з Катеринівки, який отримав важкі опіки під час ворожого удару у приватний будинок.

«Щиро дякую партнерам, які з перших годин стали поруч. Лозівському представництву Товариства Червоного Хреста України — за надані будівельні матеріали та турботу про потерпілих. Гуманітарній місії «Проліска» — за оперативну допомогу будівельними наборами та підтримку постраждалих сімей. Меценату Говарду Баффету й фонду GEM — за продуктові набори, які ми вже роздали людям, зокрема в старостинських округах. ЮНІСЕФ та Асоціації міст України — за гуманітарні пакунки для родин із дітьми», – подякував Сергій Зеленський.

Як інформувала раніше МГ “Об’єктив”, 21 вересня мер Лозової Сергій Зеленський повідомляв, що з ночі ворог масовано обстрілює Лозівську громаду. Він інформував про двох загиблих жінок. Були постраждалі у важкому стані, серед них – дитина.

Як інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, БпЛА атакував вранці село Катеринівка Лозівського району. Удар прийшовся по приватному будинку. Відомо, що постраждав 13-річний хлопчик – його госпіталізували із тяжкими опіками, мама дитини загинула.