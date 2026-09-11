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Під корінь зрубали цілу лісосмугу браконьєри на Харківщині: подробиці

Події 20:30   11.09.2026
Оксана Якушко
Під корінь зрубали цілу лісосмугу браконьєри на Харківщині: подробиці Фото: Сергій Зеленський / Телеграм

Понад 500 дерев зрубали незаконно, повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.

Наслідки злочину виявив староста під час об’їзду території

«Під корінь знищили цілу лісосмугу. Серед спиляного — багато дубів та інших цінних порід дерев. Зловмисники, швидше за все, розраховували на те, що лісосмуги розташовані у віддаленій частині громади, тому їх або взагалі не помітять, або виявлять запізно. Спільно з поліцією оперативно встановили ймовірних порушників. Розпочате кримінальне провадження», – розповів Зеленський.

Точну суму збитків ще визначатимуть фахівці, але вже зараз зрозуміло, що може йтися про мільйони гривень відшкодування.

«Нагадую: людям, які гостро потребують дров для опалення, не мають газу, користуються виключно пічним опаленням і не в змозі придбати паливо — багатодітним родинам, самотнім літнім людям, важкохворим — ми допомагаємо через Управління праці та соціального захисту населення. Цього року за кошти бюджету громади закупили деревину та вже розвезли її людям. Додатково забезпечуємо дровами завдяки роботі нашого комунального підприємства «Еко-Сан», що займається видаленням аварійних дерев. Війна — не привід для того, щоб грабувати громаду!» – нагадав мер Лозової.

Фото: Сергій Зеленський / Телеграм
Фото: Сергій Зеленський / Телеграм

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2026 в 20:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 500 дерев зрубали незаконно, повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.".