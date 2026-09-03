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Зелений фонд на Північній Салтівці поповнився новими деревами

Суспільство 10:58   03.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зелений фонд на Північній Салтівці поповнився новими деревами Фото: СКП “Харківзеленбуд”

На Північній Салтівці співробітники СКП “Харківзеленбуд” висадили три молоді берези та три липи.

Дерева висадили на вулиці Дружби Народів – на місці раніше видалених аварійних дерев.

Дерева висадили на Північній Салтівці
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

“Жителі найближчих будинків побажали допомагати озеленювачам доглядати за новопосадженими деревами та поливати їх. Така співпраця допомагає швидше повертати затишок у міські двори”, – додали в повідомленні.

Дерева висадили на Північній Салтівці
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко чесно попередив громадян України, чого їм чекати від майбутньої зими та порадив, що робити. Він порадив жителям України готуватися до зимових загроз заздалегідь, зокрема, облаштувати укриття у будинках.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2026 в 10:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Північній Салтівці співробітники СКП “Харківзеленбуд” висадили три молоді берези та три липи.".