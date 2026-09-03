Зелений фонд на Північній Салтівці поповнився новими деревами

На Північній Салтівці співробітники СКП “Харківзеленбуд” висадили три молоді берези та три липи.

Дерева висадили на вулиці Дружби Народів – на місці раніше видалених аварійних дерев.

“Жителі найближчих будинків побажали допомагати озеленювачам доглядати за новопосадженими деревами та поливати їх. Така співпраця допомагає швидше повертати затишок у міські двори”, – додали в повідомленні.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко чесно попередив громадян України, чого їм чекати від майбутньої зими та порадив, що робити. Він порадив жителям України готуватися до зимових загроз заздалегідь, зокрема, облаштувати укриття у будинках.